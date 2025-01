Una de las figuras más queridas en la televisión de habla hispana es sin duda Ana Patricia Gámez, quien con su carisma y belleza se ha ganado el cariño de cientos de personas. Aunque muchos la conocen por su trabajo en el famosos reality 'Enamorándonos', su amplia trayectoria está llena de sorpresas desde sus inicios como participante en 'Nuestra Belleza Latina'.

En el más reciente episodio del podcast 'Cara a cara con Rodner', la sonorense de 37 años aprovechó a contar con detalles como ha sido su aventura dentro de la televisión desde sus audiciones para el programa de belleza, hasta las adversidades que enfrentó siendo ya una reconocida figura en televisión.

De ese modo, Ana explicó que su llegada a 'Nuestra Belleza Latina' no fue casualidad, ya que desde joven era una gran aficionada de los certámenes de belleza, hecho que la llevó a participar en 'Nuestra Belleza México' en 2005 cuando a penas tenía 17 años.

Por vueltas del destino y motivada por un amor de juventud, la ahora también empresaria emprendió camino y se mudó a Estados Unidos, específicamente al estado de California. Desde su llegada en 2008, supo que su meta era convertirse en una de las aspirantes por el contrato de Univisión y la corona del aclamado programa.

Debido a su estado migratorio, Ana no podía ser parte del grupo de 75 participantes en sus dos primeros años estando en Estados Unidos. Sin embargo, eso no la detuvo y decidida a alcanzar sus objetivos tomó el riesgo y se presentó al casting en 2009 únicamente con la intención de prepararse y conocer lo que le esperaba en un futuro cercano.

Durante la conversación, Rodner Figueroa recuerda la participación de Ana en el show y le comenta que desde que la vio entre el gran grupo de participantes, él supo que ella resultaría ganadora no solo por su belleza indiscutible, sino también por el encanto y energía que irradiaba.

Esa misma sensación tuvo Ana, quien dijo que a pesar de estar con un grupo lleno de concursantes bellas y con grandes personalidades, ella estaba segura que la corona y el contrato serían para ella.

Luego de convertirse en la ganadora del concurso, la vida para Ana cambió por completo y su aventura en televisión comenzó como reportera en el famoso programa 'El Gordo y la Flaca'.

Tras el contrato de un año prometido como parte del premio del concurso, la entonces reportera recibe la propuesta de renovar su contrato. Esta nueva alianza establecía que Ana no recibiría un aumento salarial, pero que formaría parte del equipo de reporteros del programa 'Despierta América'.

A pesar de que el nuevo contrato mantenía su salario de $500 dólares la quincena, a Ana no le pareció una mala propuesta, ya que aún tenía parte del premio del concurso. Tiempo después descubriría que la cantidad de su salario era ilegal.

"En ese entonces, como yo tenía un premio no me importaba si me pagaban $500 dólares a la quincena...Recursos humanos y finanzas se dan cuenta que es ilegal que me estén pagando literalmente $500 dólares a la quincena, entonces me deben dinero. Me pagan un retroactivo", explica la presentadora de Enamorándonos sobre su salario ilegal.

Luego de algún tiempo como reportera, finalmente llegó la oportunidad de convertirse en la presentadora de 'Despierta América'. Ana recuerda que el puesto no fue ofrecido, sino que ella misma le preguntó a su jefa si podía hacer la prueba para conducir el programa.

La empresaria asegura que se fue "colando como la humedad", hasta que finalmente se dio cuenta que su nombre aparecía en los cajones donde se guardaban los micrófonos y aparatos técnicos que los presentadores usaban en cada emisión.

Las bendiciones para la mexicana no se detuvieron allí y luego del éxito profesional, llegó el amor para dar inicio a una nueva etapa en su vida. Fue entonces que su compañera y amiga Karla Martínez le presentó a su hermano en un plan completamente estructurado por su ahora cuñada.

Al bajarse en casa de Karla tras una larga insistencia, Ana decide entrara a la casa de Karla donde no solo conoció a Luis Carlos Martínez, sino también a gran parte de la que luego se convertiría en su familia.

Aunque la presentadora se negó a salir con Luis la primera vez que él la invitó, Ana asegura que fue amor a primera vista. Actualmente la pareja tiene 10 años de casados y dos hijos, Giulietta y Gael.

Si bien todo parecía ir de maravilla en la carrera de la conductora de televisión, tras 8 años en 'Despierta América', Ana se enfrentó a una reducción salarial por cuestiones internas de la empresa. Frente a esta situación, la mexicana lo toma ya que para ese entonces ella ya contaba con su propia boutique, lo que le permitía tener otra fuente de ingresos.

Sin embargo, a los pocos meses, recibiría una propuesta que cambiaría su vida: ser la conductora del programa 'Enamorándonos'.

"Yo entendía lo de los problemas económicos, pero yo sentía que ya no era mi lugar ('Despierta América') o que ya no iba a crecer, porque si ya me querían quitar del aire o quitar un salario, qué más me queda aquí...ahí es cuando me ofrecen 'Enamorándonos'. Aún así me decían no te arriesgues porque es un programa nuevo y si no funciona te quedas sin trabajo, pero cómo no me voy a arriesgar si voy a ser co-conductora", comentó Ana sobre la nueva oportunidad que se le presentó en aquel entonces.