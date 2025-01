El actor estadounidense, Bart Johnson, famoso por su papel como el entrenador Jack Bolton en la popular serie de películas High School Musical, también se sumergió en la polémica de Blake Lively y Justin Baldoni. Y es que para él, es cosa de familia, pues está casado con una de las hermanas de la actriz de 'It Ends with Us', o 'Romper el Círculo'.

Este enfrentamiento le agregó otra capa a la intensa historia, especialmente después de que Bart Johnson, cuñado de Lively, se burlara de Baldoni en redes sociales, haciendo comentarios despectivos.

¿Qué dijo Johnson?

En un tuit eliminado, el también actor calificó a Baldoni de "fraude" y lo acusó de ser un "héroe falso". Estas declaraciones generaron una gran cantidad de reacciones negativas y llevaron a Johnson a reflexionar sobre sus palabras.

El actor publicó una disculpa extensa en X, donde expresó su arrepentimiento por haber participado en la controversia. "Cualquier cosa que haya dicho que haya sido cruel o hiriente me pesa", escribió. Afirmó que no importa si lo que dijo era cierto o no; lo importante es que sus palabras pudieron causar daño. "Incluso en momentos donde podría parecer justificado, no hace diferencia", agregó Johnson.

La disputa entre Lively y Baldoni

Comenzó durante la promoción de su película 'It Ends With Us', los rumores sobre tensiones entre ellos se intensificaron cuando Lively presentó una demanda por acoso sexual contra Baldoni y otros miembros del equipo de producción. Esto llevó a Baldoni a contrademandar, alegando difamación y buscando una compensación millonaria. La situación se ha tornado compleja, con ambos actores presentando pruebas y testimonios que respaldan sus versiones.

La controversia ha generado múltiples especulaciones en redes sociales. Algunos usuarios han sugerido que el verdadero problema podría estar relacionado con la intervención de Ryan Reynolds, esposo de Lively. Se ha insinuado que Reynolds pudo haber influido en el ambiente del set para proteger a su esposa, lo que podría haber exacerbado las tensiones entre los actores.

Las acusaciones han afectado gravemente la reputación de ambos actores en Hollywood

Mientras Lively enfrenta críticas por su comportamiento en el set, Baldoni también ha visto cómo su imagen se ha visto comprometida debido a las acusaciones de acoso. La situación ha llevado a muchos a cuestionar la credibilidad de ambos lados.

El juicio entre Lively y Baldoni está programado para comenzar el 9 de marzo de 2026, lo que significa que este drama legal continuará desarrollándose durante los próximos meses. Mientras tanto, las redes sociales seguirán siendo un campo de batalla donde los fanáticos expresan sus opiniones sobre quién tiene razón y quién está equivocado.