Mike Tyson habló sobre su último combate en el cuadrilátero. El ex campeón de los pesos pesados se reunió con el New York Post en la 2025 Pegasus World Cup para hablar de su vida tras su combate contra Jake Paul, que batió récords, y de cómo no se acuerda del combate.

Aunque el querido boxeador admitió que no está seguro de estar "recuperado al 100%" tras el agotador combate, reveló que planea volver a entrenar en un futuro próximo.

"No sé. Me siento bastante bien", dijo Tyson, de 58 años, al periodista. "No sé si estoy recuperado al 100%, pero me siento bien", reiteró.

Cuando se le preguntó por los detalles de la pelea entre él y Paul -en la que Paul, de 28 años, derrotó a Tyson por decisión unánime 80-72, 79-73, 79-73-, la leyenda del boxeo se limitó a sostener que el combate ya había quedado atrás.

"Sí, se acabó", respondió simplemente. El legendario atleta, explicó que acababa de terminar unas soleadas vacaciones en la isla de San Bartolomé, antes de dejar caer un detalle clave. "¿Qué has hecho últimamente?", le preguntaron en la entrevista.

"Estuve en San Bartolomé, acabo de volver de San Bartolomé", declaró el boxeador de 58 años, conocido como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Cuando se le preguntó si "volvería al ring", Tyson admitió que "probablemente" empezaría pronto.

"Probablemente empezaré el mes que viene", dijo sobre el entrenamiento

La pelea Jake Paul Vs. Mike Tyson se convirtió en un gran acontecimiento en noviembre, ya que Netflix estimó que más de 108 millones de personas sintonizaron el desgarrador combate, convirtiéndolo en el evento deportivo más visto en una plataforma de streaming de la historia.

La derrota de Tyson provocó el enfado de los aficionados, a pesar de que millones de personas se alegraron de verlo en su elemento. Sin embargo, el querido boxeador admitió recientemente que sufrió pérdidas de memoria durante el combate, revelando que "no recordaba" gran cosa.

"No recuerdo mucho el combate, me quedé un poco en blanco", declaró a Fox Sports Radio, según NYP. "Recuerdo que volvía del primer asalto y Jake estaba haciendo una especie de... No sé lo que estaba haciendo (se inclina hacia delante simulando una reverencia) y eso es lo último que recuerdo".

Dicho esto, muchos no se creyeron la historia de que no podía seguir el ritmo de Paul, ya que los fans señalaron el explosivo rendimiento de 'Iron' Mike en los entrenamientos durante las semanas previas al combate.

"¿Dónde estaba anoche?", dijo uno de ellos sobre su actuación en los entrenamientos de noviembre. "Ni siquiera trató de hacer nada de eso en la pelea real, sólo trató de sobrevivir 8 asaltos. Parecía la típica estafa del boxeo", afirmó un segundo. "No lo vi hacer esto ni una sola vez. Jake debe haber emitido la mitad del cheque antes de que empezara la pelea", bromeó un tercero.

A pesar de que el atleta admitió que probablemente volvería a entrenar el mes que viene, no hay confirmación hasta la fecha de que Tyson vaya a volver al ring de forma competitiva.