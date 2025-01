Luego de anunciar que había perdido sus ahorros de más de 44 años de carrera, la actriz mexicana Cynthia Klitbo revela que tuvo un golpe de suerte.

También te puede interesar:: Cynthia Klitbo arremete contra Laura Zapata mencionando a la fallecida Ernestina Sodi

Cynthia confesó hace algunos días que atravesaba una fuerte crisis económica que llegó luego de ser víctima de una estafa.

"Yo hablo inglés, pero si me hablan tan rápido, yo no entiendo. Entonces el tipo me empezó a hablar particularmente rápido. Le di mis claves y vació totalmente mi cuenta de ahorros y mi cuenta de cheques", reveló en el programa 'De Primera Mano'.

@pozainforma Tras ser víctima de una estafa telefónica que la dejó sin sus ahorros, #CynthiaKlitbo compartió un live en Instagram donde habló abiertamente sobre las dificultades económicas que enfrenta actualmente. La actriz expresó: "No les extrañe que al rato pase #CynthiaKlitbo por ustedes en Uber". Por #javierpoza 📹IG #CynthiaKlitbo ♬ sonido original - PozaInforma

En ese momento, también comentó que estaba dispuesta a trabajar con su carro, además de seguir con su carrera, para mejorar su situación, pero afortunadamente no hizo falta, su talento la respaldó.

Cynthia y su "milagro" económico

En entrevista para el programa 'La Mesa Caliente' de Telemundo, la mexicana contó en exclusiva que vivió una especie de milagro en medio de sus problemas.

"Yo no me puedo quejar, la gente ha sido muy amable, me han pasado muchos milagros", comenzó diciendo.

Las conductoras del espacio, en busca de mayor información, le pidieron a Klitbo que profundizara sobre aquellos "milagros" que nombró y ella decidió contarlo todo.

"Para empezar, yo levanté mucho el teléfono y ahorita, yo ya empiezo película en dos semanas, tengo novela con Lucero Suárez en México, estoy muy contenta. Arranco el 24 de febrero, tengo otra película", añadió.

Luego insistió en que utilizó sus contactos en busca de proyectos y lo logró.

"Lo primero que hice fue levantar el teléfono, porque yo no me espero a que me busquen el trabajo, yo me lo consigo", agregó.

Pero una película y un melodrama no han sido suficientes, también animará un evento junto a una de sus grandes colegas.

"Me voy con Aylín (Mujica) a hacer un evento. Por Instagram gente lindísima me llamó para decirme que me echaban la mano, les agradezco infinitamente y pues cosas que me han pasado", concluyó.

La situación de Cynthia fue lamentada por sus seguidores y quienes conocen su trabajo, pues durante 44 años ha demostrado ser una gran artista, ha participado en grandes historias como 'Mi segunda madre', 'Amor en silencio', 'La Dueña', 'La Historia de Juana' y recientemente dijo presente en 'Amor Amargo' con un personaje llamado Beatriz.

A sus 57 años, los proyectos le siguen lloviendo y ahora esperamos verla en la próxima telenovela de la exitosa productora Lucero Suárez.