Después de días de escándalo tras escándalo, desatados por Karla Sofía Gascón, la protagonista de la película de Netflix 'Emilia Pérez', su creador y director rompió el silencio. El cineasta francés Jacques Audiard se declaró "desolado" por la situación, pero sigue en la batalla por conseguir al menos un Oscar para Zoe Saldaña.

En una entrevista con Deadline, una publicación especializada en noticias de Hollywood, Audiard condenó a Gascón luego de la controversia desatada por publicaciones en sus redes sociales que han sido calificadas como islamófobas y racistas. La actriz transgénero española tiene una de las 13 nominaciones al Oscar que tiene 'Emilia Pérez'.

Sin embargo, tanto el escándalo por sus publicaciones, como su decisión de no seguir las instrucciones de Netflix, el estudio que tiene la película, Gascón fue retirada de todos los materiales de promoción de la cinta por parte de Netflix y tampoco será incluida en la campaña de los Óscar.

El director se confesó muy afectado por la situación, en especial por lo que está sucediendo con Gascón.

"No he hablado con ella y no quiero hacerlo... Estoy pensando en cómo esto ha herido a otras personas, al equipo y a todos los que trabajaron increíblemente duro en esta película. Estoy pensando en mí mismo, en Zoe [Saldaña] y Selena [Gómez]. Simplemente no entiendo por qué sigue haciéndonos daño. No me pondré en contacto con ella porque ahora mismo necesita espacio para reflexionar y asumir la responsabilidad de sus actos", declaró.