¡Prepárate para reírte a carcajadas! Los López Pérez están listos para conquistar la pantalla con 'Riquísimos... por cierto', el spin-off más esperado de 'Vecinos' que promete llevar el humor mexicano a otro nivel. Imagina a tu familia de clase media de repente heredando millones, con un burro incluido y la obligación de mantener a todo el personal de servicio de un tío millonario.

¿Suena a locura? Pues sí, y es exactamente por eso que esta serie será un éxito.

En una entrevista exclusiva para EnStarz, los protagonistas Macaria (Delia Beatriz de la Cruz Delgado) y Moisés Suárez revelaron los detalles más jugosos de esta nueva producción que se estrenará el 7 de febrero en ViX.

Macaria expresó su sentir: "Hay mucha emoción al saber que la gente nos acepta, que nos quiere y que gracias a eso se hizo esta derivación de 'Vecinos'". La actriz espera que el público aprecie este nuevo programa "aunque sea la mitad de lo que quieren al programa de 'Vecinos'".

¿Hay diferencias con la serie original?

Aunque se trata de un spin-off, Macaria destacó el cambio en la situación económica de los personajes: "Imagínate la diferencia que hace un montón de millones de pesos a tu alcance. Entonces para Magdalena lograr el sueño que ha acariciado por 20 años de irse a Las Lomas, imagínate la realización, pero también el grado de dificultad. No perteneces a esa élite. Y no es fácil, no es fácil que te acepten y no es fácil encajar".

Moisés Suárez, por su parte, se mostró agradecido por continuar con su personaje: "Nacimos en 'Vecinos' y la verdad creo que fui muy afortunado en ser asignado a este papel". El actor resaltó las cualidades de su personaje: "Aparentemente es sumiso, y sí lo es en la práctica, pero también tiene un corazón muy noble. Y esta es una característica muy importante".

Entre las exigencias más absurdas para cobrar la herencia, los actores mencionaron la integración de un burro llamado Don Arturo a la familia. Moisés comentó: "El tener, como parte de la familia, pues eh, lo hizo muy divertido, no? En algunos momentos". Macaria añadió: "Conservar a todo su equipo, al mayordomo, a la cocinera, al ama de llaves, al burro, las obras de arte, todo".

Desafíos durante el rodaje

"Me costó mucho que atravesé por un problema de salud con mis rodillas. Okay. Entonces. Mmm. Híjole, estuvo pesado", reveló Macaria. A pesar de esto, la actriz elogió la química entre el elenco original y los nuevos integrantes: "Embonamos muy bien. Con los nuevos, con los viejos. Y no hablo de mi edad", dijo entre risas.

Asimismo, Moisés destacó la importancia del amor en el proyecto: "Se ha reflejado mucho en nuestro trabajo el amor, no solamente entre nosotros, sino el amor por nuestro trabajo y que todos coincidamos en esto, pues es una bendición".

Ambos actores invitaron con entusiasmo al público a sintonizar la serie. Macaria expresó: "Invito a toda la gente que nos sigue en EnStarz Latino que nos acompañen", asegurando que el material quedó muy divertido. Por su parte, Moisés añadió con humor: "Estamos seguros que la van a pasar de rechupete como dice la chaviza".

'Riquísimos... por cierto'

Esta nueva comedia, producida por Televisa Estudios, promete 15 episodios llenos de humor y situaciones disparatadas que estarán disponibles desde el día 7 de febrero en el plan premium de ViX.

Con un elenco talentoso que incluye a destacados actores como Daniela Perea (Alejandra López Pérez), Markin López (Rocko Ibargüengoitia), Said Casab (Morris Ibargüengoitia), Carlos Bonavides en participación especial, y otros talentos como Wendy Braga, Iker Madrid, Bárbara Islas, Luis Manuel Ávila y Guadalupe Rammath; y una premisa divertida, este spin-off se perfila como uno de los estrenos más esperados en el mundo del streaming en español.