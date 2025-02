El universo tiene formas curiosas de burlarse de uno. Drake lo aprendió de la peor manera el domingo pasado, cuando, mientras Kendrick Lamar arrasaba con el medio tiempo del Super Bowl 2025 en Nueva Orleans, el rapero canadiense se encontraba al otro lado del mundo despotricando contra sus exnovias en pleno concierto.

¿Coincidencia? Tal vez. ¿Una de las sincronizaciones más épicas que nos ha regalado el destino? Definitivamente.

LEER MÁS: Los mejores memes del medio tiempo del Super Bowl 2025 con Kendrick Lamar

El Super Bowl ya prometía ser una bomba con Kendrick Lamar a la cabeza del espectáculo de medio tiempo, pero nadie esperaba que su presentación tuviera un extra de tiraera y venganza en horario estelar.

Y es que el rapero de 'To Pimp A Butterfly' no solo entregó una actuación impecable, sino que también se aseguró de golpear a su rival de la forma más humillante posible: sumando a su equipo a Serena Williams y SZA, dos exnovias de Drake, su 'enemigo' de años.

Drake no se quedó callado

Mientras Serena realizaba su icónico crip walk al ritmo de Not Like Us, la canción que destroza la imagen de su ex, y SZA cantaba "All The Stars" junto a Kendrick, en Australia, Drake interrumpía su concierto para soltar un discurso cargado de resentimiento contra sus antiguas parejas.

"Esto es para todos sus ex y para todos los que piensan que pueden jugar con ustedes en su maldita vida. Si lo están haciendo mejor que su ex, ¡quiero verlos animarse!", exclamó, antes de lanzar 'You Broke My Heart', un tema de despecho puro.

Es decir, en un mismo momento, en dos partes del mundo completamente distintas, Drake se lamentaba por sus relaciones pasadas mientras sus ex disfrutaban en el escenario del evento deportivo más importante del año junto a su peor enemigo. Ni en Hollywood escriben guiones tan perfectos.

Kendrick Lamar, el Super Bowl y la 'humillación nacional' de Drake

Esta rivalidad entre Drake y Kendrick Lamar ha sido una olla de presión desde hace más de una década. Sus diferencias han ido escalando con los años, con diss tracks, indirectas y ataques, pero el 2024 fue el año en que la pelea llegó a su punto más álgido.

Fue entonces cuando Kendrick lanzó 'Not Like Us', una canción que no solo acaba de ganar varios grammys, de paso ridiculizaba a Drake, y lo acusaba de cosas lo suficientemente serias como para que el canadiense tomara acciones legales.

Desde entonces, las cosas no han hecho más que empeorar, y con el Super Bowl 2025 como telón de fondo, Lamar aprovechó la mayor plataforma del mundo para darle otro golpe en vivo, en HD y con millones de testigos.

Para ello, Kendrick no solo interpretó sus temas más agresivos hacia Drake, sino que se rodeó de personas que, de una forma u otra, tenían razones para estar en el bando contrario al canadiense. Serena Williams, con quien Drake tuvo una relación entre 2011 y 2015, no parecía muy nostálgica sobre su pasado con él mientras bailaba con energía en el escenario. Y si había dudas sobre su postura, ella misma se encargó de disiparlas después del show, cuando bromeó: "No hice crip walk así en Wimbledon, me habrían multado".

Por otro lado, SZA, quien tuvo un breve romance con Drake en 2009 (o 2008, según el propio rapero, lo que causó un pequeño malentendido sobre su edad en ese momento), se sumó a la presentación con una interpretación impecable de "All The Stars", su colaboración con Kendrick para el soundtrack de Black Panther.

Aunque su participación no fue un ataque tan directo, muchos no dejaron pasar el detalle de que eligió ese escenario para aparecer junto a Lamar y no junto a Drake, con quien también ha trabajado antes.

¿Qué sigue en esta guerra?

Lo que es seguro es que este Super Bowl no será olvidado pronto. No solo por la calidad del show de Kendrick, sino porque se convirtió en el mayor troleo de la historia de la música. Y la respuesta de Drake, aunque no fue planeada como tal, solo hizo que el momento fuera aún más icónico.

Lo que queda por ver es si el canadiense responderá de una forma más directa o si optará por ignorarlo. Lo que es claro es que, en esta pelea, Kendrick Lamar acaba de anotar otro touchdown en su contra, y esta vez, con todo el mundo viendo.