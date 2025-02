In English

La superestrella del tenis estadounidense Serena Williams y el rapero canadiense Drake, dos íconos en sus respectivas industrias, han compartido una historia marcada por el amor, la polémica y las indirectas en la música.

Su relación, que inició entre rumores a principios de la década de 2010, volvió a estar en el centro de la conversación tras la sorprendente participación de la extenista en el show de medio tiempo del Super Bowl 2025 de Kendrick Lamar.

El romance que capturó la atención del mundo

Los primeros rumores de una relación entre Serena y Drake comenzaron en 2011. El rapero canadiense fue visto en varias ocasiones en las gradas de los torneos de tenis, apoyándola con entusiasmo. Su química era evidente, y en más de una ocasión, Drake dejó entrever su admiración por la atleta en redes sociales y entrevistas.

En 2015, las especulaciones alcanzaron su punto máximo cuando fueron captados en actitud cariñosa en varios eventos. Sin embargo, aunque la conexión entre ellos parecía fuerte, ninguno confirmó públicamente su relación.

La separación y el nuevo rumbo de Serena

Para finales de 2015, la historia entre ambos parecía haber llegado a su fin. Serena comenzó una relación con Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, con quien se casó en 2017. Mientras tanto, Drake canalizó su desamor en la música. En 2016, lanzó 'Too Good', una colaboración con Rihanna, en la que se cree que hablaba de su relación con Williams.

En la canción, Drake expresa una sensación de desinterés por parte de su pareja:

"I'm too good to you / I'm way too good to you / You take my love for granted / I just don't understand it."

("Soy demasiado bueno contigo / Soy demasiado bueno contigo / Tomas mi amor por sentado / No lo entiendo.")

En una conversación con su madre, Sandi Graham, el rapero confesó que la canción estaba inspirada en su romance con la tenista, aunque aseguró que lo hizo de una manera que no la haría quedar mal.

La tiradera de Drake y la respuesta de Ohanian

Años después, la historia entre Serena y Drake volvió a la luz pública, pero esta vez en forma de un ataque en una canción. En 2022, Drake lanzó 'Her Loss' (Ella se lo pierde), un álbum donde, en el tema 'Middle of the Ocean' (En el medio del océano), lanzó una indirecta a Ohanian, refiriéndose a él como un "groupie".

"Sidebar, Serena, your husband, a groupie."

("Por cierto, Serena, tu esposo es un fanático de esos que persiguen a los artistas.")

Lejos de quedarse callado, Ohanian respondió con orgullo en Twitter:

"The reason I stay winning is because I'm relentless about being the absolute best at whatever I do – including being the best groupie for my wife & daughter."

("La razón por la que sigo ganando es porque soy implacable en ser el mejor en todo lo que hago, incluido ser el mejor 'groupie' para mi esposa e hija.")

Serena, demostrando su apoyo, reaccionó a la publicación con emojis de corazón.

The reason I stay winning is because I'm relentless about being the absolute best at whatever I do — including being the best groupie for my wife & daughter. pic.twitter.com/oaEKuRWFnj — Alexis Ohanian 🗽 (@alexisohanian) November 4, 2022

El Super Bowl y la 'venganza' de Serena Williams

En febrero de 2025, Serena sorprendió a todos con su aparición en el show de medio tiempo del Super Bowl, protagonizado por Kendrick Lamar. El rapero interpretó 'Not Like Us', un tema ampliamente interpretado como una tiradera dirigida a Drake.

Durante la presentación, Williams realizó el Crip Walk, un movimiento de baile con una fuerte carga cultural en Compton, una localidad del área de Los Ángeles y considerada la cuna del movimiento del rap West Coast y la comunidad afroamericana.

kendrick getting serena williams to crip walk while performing not like us is nasty work pic.twitter.com/sEGYgkvZcW — kira 👾 (@kirawontmiss) February 10, 2025

Para muchos, este gesto fue un mensaje directo en respuesta a las indirectas del rapero canadiense. Además, evocó un momento clave en su carrera: cuando realizó el mismo baile en Wimbledon 2012, tras ganar la medalla de oro olímpica.

El Crip Walk, originado en las calles de Los Ángeles por la pandilla Crips, ha evolucionado en la cultura popular como un símbolo de orgullo y herencia cultural. Sin embargo, cuando Serena lo realizó en Wimbledon 2012, recibió críticas por supuestamente glorificar un símbolo de violencia. En su momento, la extenista fue señalada por medios británicos por hacer un gesto "fuera de lugar" en un torneo con tanta tradición.

For those of y’all who weren’t outside, the media tore Serena to shreds for crip walking at Wimbledon. Her coming back to do a dance that references a culture she’s actually a part of, during a live performance criticizing someone for being a culture vulture is *chef’s kiss.* 💋 pic.twitter.com/5mazQ9sozs — Rosie Haynes (@RosemarieHaynes) February 10, 2025

Ahora, más de una década después, Williams usó el mismo baile como un mensaje de empoderamiento y reivindicación cultural. Con humor, la extenista comentó sobre su presentación en el Super Bowl:

"Man, I did not Crip Walk like that at Wimbledon. Ooo! I would've been fined!"

("Dios, no hice el Crip Walk así en Wimbledon. ¡Me habrían multado!")

Super Bowl halftime show babyyyyyyyyy pic.twitter.com/zufoSNdNhe — Serena Williams (@serenawilliams) February 10, 2025

No sorprende entonces que Serena Williams le haya dicho que sí a Kendrick Lamar cuando le llegó con la propuesta de participar en su presentación del Super Bowl. Fue una oportunidad única para matar dos pájaros de un solo tiro y fue certero.