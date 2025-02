In English

El show de medio tiempo del Super Bowl LIX no solo dejó momentos memorables en la música, sino que también desató un furor en las redes sociales gracias al atuendo de Kendrick Lamar. Los jeans acampanados que usó el rapero se convirtieron en el centro de atención y rápidamente se volvieron virales. Sin embargo, lo que pocos sabían es que esos pantalones de la marca de lujo Celine estaban originalmente destinados para otra estrella de Hollywood: Timothée Chalamet.

Según Page Six, Lamar y Chalamet comparten el mismo estilista, Taylor McNeill, quien en un principio había apartado los jeans para el actor de Call Me by Your Name. No obstante, fue el rapero quien terminó luciéndolos en el Super Bowl, y a pesar de la diferencia de estatura entre ambos (Chalamet mide 1.78 metros y Lamar 1.65), la talla 29 de cintura le quedó perfecta al intérprete de "Not Like Us". El costo de los jeans, que alcanzaba los $1,300 dólares, no impidió que se agotaran en pocas horas después del evento.

La fiebre en redes y los memes del momento

La elección de Lamar por unos jeans acampanados evocó una fuerte nostalgia entre los internautas, recordando la moda de los 2000 que popularizaron los Millennials. En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, los usuarios no tardaron en reaccionar con memes y comentarios sobre la prenda. Algunos lo vieron como un guiño audaz a la moda vintage, mientras que otros se divirtieron con la idea de que el rapero estaba usando jeans "de Hannah Montana".

El impacto fue tal que incluso el presentador Jimmy Fallon se sumó a la tendencia al parodiar el look en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, acompañado por los jugadores de la NFL Jalen Hurts y Saquon Barkley. En el sketch, Fallon felicita a los deportistas por ganar el Super Bowl antes de alejarse bailando con los icónicos jeans mientras suena "Not Like Us".

Un mensaje oculto en su millonario collar

Más allá de la moda, Lamar también generó conversación con otro elemento de su vestimenta: un lujoso collar de diamantes valuado en $1.2 millones de dólares. La joya, con la forma de una "a" minúscula, fue interpretada como una referencia a una línea de su canción Not Like Us, donde el rapero lanza un ataque indirecto a su rival Drake.

En la letra, Lamar insinúa que su contrincante tiene una inclinación por mujeres menores de edad:

"¿Por qué sigues provocando como un niño? ¿No estás cansado? / Intentas dar en la nota, pero es probablemente menor", canta en el tema que fue uno de los mayores éxitos del 2024.

Según The Sun, el diseño del collar fue intencional para transmitir un mensaje sin riesgo de censura. Un allegado a Lamar declaró: "Kendrick logró que su mensaje llegara sin ser censurado. Todos pensaron que fue un movimiento brillante, una jugada maestra solo posible para alguien realmente inteligente".

La batalla entre Lamar y Drake sigue encendida

La rivalidad entre Kendrick Lamar y Drake no es nueva, pero alcanzó su punto más álgido en 2024 con una serie de diss tracks entre ambos. Sin embargo, el mayor éxito de esta disputa fue Not Like Us, que no solo alcanzó el primer lugar en el Hot 100 de Billboard, sino que también se llevó cinco premios Grammy en 2025, incluyendo Canción y Grabación del Año.

A pesar de su éxito, el tema no ha estado exento de controversia. Actualmente, está en el centro de una disputa legal entre Drake y su sello discográfico, Universal Music Group, que también representa a Lamar.

Más allá del drama, lo cierto es que Kendrick Lamar ha logrado convertir un simple par de jeans en una tendencia viral, un símbolo de estilo y una anécdota más en su trayectoria como uno de los artistas más influyentes de la música actual.