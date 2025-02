Raphy Pina, reconocido productor musical y exmánager de Daddy Yankee, ha sido mencionado en medio de la batalla legal que enfrenta el cantante con su esposa, Mireddys González. Tras su liberación en mayo de 2024, después de cumplir una condena por violaciones a la Ley de Armas, Pina ha retomado su vida pública y no ha dudado en reaccionar ante las acusaciones y señalamientos que han surgido en esta controversia.

El conflicto surgió luego de que los abogados de Daddy Yankee presentaran una moción en la que aseguran que Mireddys González y su hermana, Ayeicha, le ocultaron información financiera al artista por orden de su entonces mánager.

En el documento legal se alega que las hermanas no entregaron detalles sobre los pagos recibidos por la venta del catálogo del reguetonero, así como auditorías clave y desgloses de gastos relacionados con su gira. También se les acusa de haber eliminado correos electrónicos y de restringir el acceso a cuentas esenciales para la administración de la empresa del cantante.

Las palabras de Raphy Pina

Ante esta situación, Pina no tardó en responder, asegurando sentirse "triste" por la manera en que se está manejando este tema y sugiriendo que el verdadero trasfondo de la disputa es el dinero. "Esto que está pasando ahora es triste, es un circo por dinero. Es un circo acusándose, utilizando herramientas para dañar a una persona", expresó el productor.

El exmánager de Daddy Yankee enfatizó que, a lo largo de los nueve años que trabajaron juntos, ambos mantenían una relación de respeto, comunicación y amistad. "Ese señor, Daddy Yankee, nadie va a poder llevarle la contraria, por lo menos en el mundo", comentó Pina, dejando entrever la fuerte personalidad del artista. Sin embargo, también dejó claro que los negocios siempre se manejaron directamente entre ellos y no con Mireddys González.

"Yo necesito decirle a Ramón Ayala que yo no hice negocios con Mireddys González, yo hice negocio con él, yo me abracé con él haciendo negocios, nos dimos la mano y nos hicimos megamillonarios", afirmó.

Asimismo alertó: "Yo puedo llamar al (podcast) Molusco aunque esta disparando haciendo su negocio. A Alofoke...Y hablar mal de Yanke, Mireddys, Arcángel, Tony Dais".

"Lo estoy haciendo(la transmisión por Instagram) por consideración personal porque esto es un bochinche de matrimonio, agregó. "Yo estuve 9 años (con ellos) se todas las historias de verdad".

Y agregó que "ni me pasa por la mente hacerle daño a nadie. No quiero delante de Dios se lo digo, a mí no me interesa. No por pendejo".

"No hago porque soy feliz. Mi corazón esta en calma, en paz", indicó.

Además, insinuó que hay una estrategia detrás de todo este revuelo mediático y que los abogados están aprovechando la situación. "Cada vez que hay un chisme, sale una canción. Es una estrategia realmente absurda. Los abogados están buscando hacer dinero. ¿Cuál caso ha generado más dinero que este? Están rompiendo récords", opinó el productor, sugiriendo que hay un componente mediático en la disputa.

Pina también hizo referencia a la relación de más de 30 años entre Daddy Yankee y Mireddys, señalando que su divorcio es un proceso personal que se está transformando en un espectáculo público. "Yankee y Mireddys se divorcian. Tuvieron 30 años juntos. No 5, no 2, no 1. Trabajaban de la mano, eran uña y carne", mencionó.

A pesar de la controversia, Pina dejó claro que su intención no es dañar a nadie. "No me interesa. No quiero, delante de Dios se lo digo. No me pasa por la mente hacerle daño a nadie", aseguró. Asimismo, advirtió que él conoce la verdad detrás de toda esta historia. "Yo sé todas las verdades", expresó con seguridad.

Tras su salida de prisión, Pina ha estado enfocado en su familia y en compartir su experiencia para concienciar a los jóvenes sobre las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, con esta disputa legal en el ojo público, su nombre ha vuelto a estar en el centro de la conversación en la industria del entretenimiento