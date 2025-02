Si pensabas que el drama detrás de la película 'It Ends With Us' había terminado, prepárate, porque Blake Lively acaba de recibir otra demanda, esta vez cortesía de Jed Wallace, un especialista en relaciones públicas de crisis. Y sí, este caso ya tiene más spin-offs legales que la serie 'Law & Order'.

La noticia fue revelada en exclusiva por TMZ, y asegura, con pruebas en mano, que Wallace acusa a Lively de difamación, asegurando que la actriz lo involucró en su guerra legal contra Justin Baldoni y que su reputación ha quedado más dañada que una carrera política después de un escándalo de corrupción.

¿Otra demanda? Sí, y esta vez viene con un toque de relaciones públicas

Para ponerloS en contexto: en diciembre de 2024, Blake Lively presentó una demanda por acoso y represalias contra Justin Baldoni, alegando que la producción de 'It Ends With Us' se convirtió en un campo minado para ella.

Dentro de esa queja, supuestamente, también mencionó a Street Relations Inc., la firma de Wallace, vinculándola con la presunta campaña de desprestigio en su contra.

El problema es que Wallace dice que Lively se apresuró a repartir culpas, y aunque luego no lo mencionó en su demanda formal, ya era demasiado tarde. Los medios, incluyendo Elle Magazine, ya habían publicado historias en las que se insinuaba su participación en actividades poco éticas.

¿El resultado? Wallace asegura que su empresa ha perdido millones y que su nombre ahora está manchado, por lo que decidió emprender acciones legales.

¿Blake Lively, la villana de la historia? Su equipo dice que no

Obviamente, Lively no se quedó callada. Su equipo legal respondió con el comunicado:

"Otro día, otro estado, otra demanda de nueve cifras que busca demandar a la Sra. Lively 'hasta la ruina' por hablar en contra del acoso sexual y la represalia."

Traducción: esto es una jugada más en el tablero de represalias, según ellos. Además, sus abogados señalaron que Wallace, al demandarla, finalmente "ha salido de las sombras" y que su participación en la batalla legal será llevada a tribunales federales.

O sea, si pensaban que este pleito estaba llegando a su fin, más vale que se acomoden con palomitas porque la función sigue.

Hollywood lleno de abogados ocupados

La pregunta ahora es: ¿hasta dónde llegará este conflicto?

Blake Lively sigue en plena lucha legal contra Justin Baldoni, quien, por cierto, ya ha negado todas las acusaciones y ha contraatacado con su propia demanda por difamación.

Jed Wallace ahora entra a la escena, asegurando que ha sido un daño colateral de esta guerra y que su carrera ha sido perjudicada por la narrativa de Lively.

Y los fans siguen en shock viendo cómo un romance de ficción terminó en uno de los escándalos legales más sonados del año.

Lo único claro aquí es que el drama en Hollywood nunca se toma vacaciones, y que a este punto 'It Ends With Us' bien podría cambiar su título a 'It Never Ends'.