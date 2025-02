El Hollywood Bowl anunció que la estrella de 'Wicked', la artista británica Cynthia Erivo, ha sido elegida para interpretar a Jesucristo en su próxima producción de teatro musical 'Jesucristo Superstar'.

"Estoy un poco ocupada este verano", escribió en Instagram la ganadora del premio Tony sobre el anuncio del casting. "¡Me muero de ganas!".

La obra' Jesucristo Superstar' cuenta con música del legendario Andrew Lloyd Weber y letras de Tim Rice. El espectáculo cuenta la historia de los acontecimientos que llevaron a la muerte y resurrección de Jesucristo, tal como los vio Judas Iscariote, el discípulo que lo traicionó.

Desde su debut en Estados Unidos, el 12 de marzo de 1971 en el distrito teatral de la ciudad de Nueva York en Broadway, la obra ha podido verse en más de 40 países a lo largo de todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno cultural sin precedentes.

Esta no es la primera vez que Erivo ha estado involucrada en el musical. En 2020 se encargó del papel de María Magdalena y sus canciones en el disco 'She is Risen: Volume One', una reinterpretación de 'Jesucristo Superestrella', en el que todos los personajes fueron transformados en mujeres e intepretadas por veteranas del teatro musical de Londres y Nueva York.

Un coreógrafo latino

La producción del Hollywood Bowl, que se presentará del 1 al 3 de agosto, será coreografiada y dirigida por Sergio Trujillo, mientras que Stephen Oremus actuará como director musical y conductor.

Trujillo no solo es uno de los coreógrafos más exitosos de Estados Unidos, sino que fue escogido por Jennifer López para diseñar y supervisar la danza en su próxima película 'El Beso de la Mujer Araña', una nueva versión de la obra literaria del argentino Manuel Puig.

Asimismo, Trujillo estuvo encargado de la coreografía de la nueva obra latina de teatro musical 'Real Women Have Curves', que se estrena en abril en Nueva York.

Otros eventos en el Hollywood Bowl este verano incluyen "Jurassic Park Live in Concert" y "Jaws in Concert", ambos con la Filarmónica de Los Ángeles, un par de espectáculos de despedida de Cyndi Lauper y "Bugs Bunny at the Symphony", celebrando el 85° aniversario del conejo de dibujos animados.

-- Con reportaje de TMX