La vida del cantautor venezolano Chyno Miranda ha estado sumergida en un sube y baja de emociones. Aunque su talento era el centro de su vida pública, su enfermedad, su separación de Natasha Araos, la pelea con su madre y su nuevo matrimonio han sido algunos de los tópicos que se han viralizado en las plataformas digitales en los últimos años. También la distancia con su hijo.

Mucho se ha dicho sobre la ausencia de Chyno en la vida del pequeño Lucca, quien actualmente tiene cinco años, varios de ellos sin ver a su figura paterna.

Luego de varios años de amor del bueno, Chyno y Natasha anunciaron su ruptura en septiembre de 2021, pero ya estaban separados desde 2020.

A pesar de anunciar la separación, Natasha decidió continuar apoyando al padre de su único hijo, quien se contagió de COVID-19 y se le complicó con una neuropatía periférica que lo dejó sin poder hablar y apenas podía moverse.

Tras su divorcio, Chyno se mudó a Venezuela, donde tuvo un complicado proceso de recuperación, incluyendo procesos legales por sus derechos y acusaciones de abuso en su contra.

La última vez que habló con Lucca

De acuerdo con lo expuesto por el mismo cantante a través de sus redes sociales, se reencontró con su pequeño hijo en junio de 2023 a través de una videollamada: él estaba internado en una clínica en Venezuela, mientras que Lucca se encontraba en Miami junto a su mamá.

En 2023 sería la última vez que padre e hijo intercambiaron palabras y desde entonces usuarios en redes sociales aseguraban que Natasha era la culpable del distanciamiento.

En diferentes oportunidades, Chyno manifestó en Instagram el deseo de volver a reunirse con su hijo, pero ahora Natasha lo desmentiría con un mensaje punzante.

Natasha Araos asegura que Chyno no ha querido reencontrarse con Lucca

Natasha subió un post a su cuenta de Instagram sobre una rutina de ejercicios, en el que una usuaria puso en tela de juicio sus ganas de que Lucca se reencuentre con su papá:

"Que haga una rutina para que Chyno vea al niño", dijo su seguidora.

Ante la publicación, Natasha aclaró que ha intentado de las mil y una formas que ese reencuentro suceda.

"Ya la hice y he hecho varias, pero nada que quiere. Más de un año que ni me llama y como cinco que no lo ve", aseveró Natasha.

Seguidamente, expuso que no continuará obligando a su ex a que se reúna con su hijo.

"Ya me fastidié de tratar de entrenar a alguien que no quiere o que no lo dejan", concluyó.

Se desconoce a quién se refería Natasha Araos en el mensaje, pero lo que sí se sabe es que Chyno Miranda actualmente está casado con Astrid Falcón, con quien no tiene hijos, pero sí una linda relación o al menos así parece en redes sociales.