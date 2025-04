Las artistas mexicanas Lucía Méndez y Aracely Arámbula sorprendieron a la prensa al coincidir al desmentir rotundamente al papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, quien hizo declaraciones sobre la vida íntima de ambas.

Las palabras de las estrellas dejaron a muchos con la boca abierta, pues Pérez Garibay es un conocido hombre de negocios mexicanos, que suele estar en la periferia de la industria del espectáculo. En este caso, hasta había puesto su corazón a la vista de todos.

Y es que, según él, Méndez era su novia formal y hasta dio a entender que preparaban boda. Ambos son setuagenarios. Ambos coincidieron en el evento de "Los 100 más influyentes de México y Latinoamérica" de "The One Magazine".

Allí, la prensa mexicana comenzó a preguntarle a la artista sobre los planes nupciales y hasta le pidieron que enseñara el anillo de compromiso.

"Ya van a empezar..., quiero dejar claro algo, no tengo edad para casarme, soy muy joven, tengo todavía tiempo para dos decepciones más, definitivamente no tengo novio, no tengo compromiso".

"Antonio Pérez, le agradezco muchísmo que hablé tan lindo de mí, que los emocioné con cosas que no son ciertas y no existen, pero le agradezco sus sentimientos, él es mi amigo, nada más".

Ya que estaba allí, los reporteros le preguntaron a Pérez Garibay qué opinaba de las declaraciones de la artista y su respuesta fue contundente.

"Es Lucía Méndez, somos amigos y, si ella se va, no afecta en nada porque yo vengo por mí tema, yo no vine por Lucía, yo vengo a recibír mi premio, par que todo esto exista, debe haber tiempo, yo estoy satisfecho con ser su amigo, me dio mucho gusto poder saludarla, no hay nada más que hacer frente a una gran dama, lo que más me interesa seguir siendo su amigo", manifestó.

Los hijos de Luis Miguel

Ahora falta ver qué dice el empresario de las declaraciones de Aracely Arámbula. El papá de Checo Pérez había dicho que los hijos de la artista y Luis Miguel estaban por hacerse conocer al público.

De hecho, había dicho que el mayor Miguel Gallego se lanzaría como cantante y modelo a principios de este año.

"La verdad es que no, por el momento no hay nada de eso...", declaró la artista. Me tienen ellos prohibido que hable de ellos, así que ellos mismos me dijeron: 'Ya, no queremos saber nada'...".