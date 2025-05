La relación entre Karol G y Anuel AA fue una de las más emblemáticas del mundo de la música urbana latina. Se conocieron en 2018 durante la grabación del videoclip de "Culpables", poco después de que Anuel saliera de prisión. Ante el público parecía un romance de ensueño, que dejó a la artista colombiana destruída cuando terminó.

Ahora, Karol G está contando su verdad en su documental en Netflix.

Desde que se vieron por primera vez, la química entre ellos fue instantánea, y no tardaron en convertir su conexión personal en una sociedad artística que generó éxitos como 'Secreto', 'China' y 'Follow'.

En abril de 2019 confirmaron su compromiso, y Karol G mostró un anillo de diamantes durante los Premios Billboard de la Música Latina, lo que consolidó aún más su imagen como la "pareja poderosa" del reguetón. Parecían eufóricos e indetenibles.

Sin embargo, a comienzos de 2021 comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Fuentes cercanas señalaron que Karol se sentía "asfixiada" en la relación y que los celos profesionales influyeron en la ruptura. Anuel AA confirmó la separación en un Instagram Live en abril de ese año, explicando que llevaban varios meses distanciados y negando que hubiera habido infidelidad.

Aunque intentaron mantener su separación en privado, el fin de su relación generó una gran cobertura mediática por lo emblemáticos que habían sido juntos.

Karol G no ocultó el dolor que le causó la ruptura. En entrevistas, confesó que se sintió devastada, diciendo frases como "me quería morir, lloraba horrible". Sin embargo, nunca habló de qué había provocado el fin del romance.

La estrella colombiana canalizó su tristeza a través de la música, especialmente en su álbum 'Mañana Será Bonito', que fue un ejercicio de catarsis emocional. El disco no solo fue un éxito comercial, sino que también le valió un premio Grammy y fue el centro de la gira más exitosa de su carrera y una de las más grandes de la historia de la música urbana a nivel mundial, consolidando su crecimiento personal y profesional después del quiebre amoroso.

Además, la gira 'Mañana Será Bonito' está en el centro del documental sobre la vida de la artista que se estrenará en Netflix el próximo 8 de mayo. El miércoles 30 de abril, Karol hizo la premiere de la producción, que ha recibido excelentes críticas, pero para los fans hasta ahora el momento más destacado fueron las palabras de su artista sobre la relación con Anuel.

Para sorpresa de muchos, la artista se tomó un tiempo para incluir en la producción una especie de explicación de qué había provocado el fin del romance.

"Mi relación pasada, fue muy pesada. Fue muy tóxico salir de ahí. Yo me despertaba y sentía que como queme iba a morir. Yo me sentía que como persona no tenía un valor. No podía ver el éxito. No podía ver la grandeza", dijo la artista en el documental.

Yo sí sentía que era algo de lo que no iba a poder salir. Que no iba a ser capaz de salir. Cuando lo que uno está haciendo todo el tiempo es sufriendo. Uno sufriendo, sufriendo, sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir. Y era una fucking pesadilla. Un infierno,

Lo bonito que dejó de todo fue que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben expresar lo que sienten"