La superestrella colombiana Karol G acompañó a su novio Feid en el cierre de su gira 'Ferxxocalipsis', donde cantaron varios temas juntos, pero hubo un momento en específico que derritió los corazones de los asistentes.

Te puede interesar: Bad Bunny lleva coquito puertorriqueño al concierto de Feid en Medellín y otras sorpresas de su inesperado fin de semana

Durante los tres conciertos con los que Ferxxo cerró la gira más importante de su carrera en su ciudad natal de Medellín, los invitados fueron de lujo. A cantar con él llegaron Rauw Alejandro, Bad Bunny, Myke Towers, J Balvin, Jowell & Randy, Ñejo, DFZM y Sky y, la más importante, su Carolina, quien le dedicó públicamente un tema del que todos sospechábamos que era para él, pero que finalmente lo confirmó con este tierno acto.

Una dedicatoria en vivo y directo

"No puedo creer que te voy a cantar esta canción", le dijo Karol G dulcemente a Feid antes de proceder a cantarle su famoso tema 'Mi Ex Tenía Razón'.

"Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé, en la cama me curaste to' lo que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices 'mi amor'", es parte de la romántica letra que la colombiana entonó, visiblemente nerviosa.

Al igual que ella, Feid quien no le quitó la mirada ni por un momento, lucía aparentemente nervioso, pero eso no fue inconveniente para que bailara al ritmo de su novia y le diera una nalgada a modo de coqueteo.

Karol también le dedicó unas lindas palabras a su novio: "Felicitaciones bebé por tu éxito, a ti y a todo tu equipo... Eres el ídolo que cualquier persona se moriría por conocer, te amo".

Ferxxo estaba desbordando felicidad por vivir ese romántico momento en un día tan importante para él, como lo fue el cierre de su gira donde asistieron más de 45.000 personas.

Se montaron en 'El makinon'

Desde que Karol apareció en el escenario, el reggaetonero presentó orgulloso a su chica ante todo el estadio Atanasio Girardot en Medellín, razón por la cual la dejó que se luciera interpretando varios de sus temas que, aunque no son colaboraciones con él, la acompañó en los coros.

Una de ellas fue 'El makinon', uno de los más grandes éxitos de Karol el cual interpreta junto a la estadounidense Mariah Angeliq, pero que en esta oportunidad los fanáticos pudieron disfrutar de este hit en la voz de Feid.

Pero además, alimentaron los rumores de que o que ya están casados o están por lanzarse al agua, al cantar 'Si Antes Te Hubiera Conocido', los tortolitos cantaron juntos "Yo me caso contigo, tu nombre queda bien con mi apellido'. Y Karol expresó "te imaginas los Villada Giraldo", mientras que Feid la veía derretido.

La pareja también aprovechó para interpretar dos de los temas en los que sí colaboran, siendo estos 'Friki' y '+57', con los que mostraron atrevidos bailes robándose todos los gritos emotivos de los asistentes.