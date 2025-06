¡Justin Baldoni tuvo hoy una gran victoria! Blake Lively le había pedido al juez Lewis Liman que le impidiera acceder a sus mensajes de texto con Taylor Swift sobre su película "It Ends With Us". Sin embargo, el dictamen podría ser el último clavo en el ataúd de la amistad de las exmejores amigas.

El viernes pasado, Lively solicitó una orden de protección para impedir que Baldoni accediera a los mensajes. Su equipo legal argumentó que Baldoni estaba involucrando a Swift en el conflicto como parte de una estrategia de relaciones públicas. Sin embargo, el juez Liman no estuvo de acuerdo.

"Una moción o solicitud puede ser, y en este caso a menudo lo ha sido, tanto una táctica de litigio legítima como un intento de maniobrar en el tribunal más amplio de la opinión pública", escribió. "Dado que Lively ha declarado que Swift tenía conocimiento de quejas o discusiones sobre el ambiente laboral en la película, entre otros asuntos, las solicitudes de mensajes con Swift sobre la película y esta acción están razonablemente diseñadas para descubrir información que pruebe o refute las acusaciones de acoso y represalias de Lively", dijo el juez.

Los abogados de Baldoni alegaron que los intercambios entre Lively y Swift podrían ser esenciales para combatir las acusaciones de acoso sexual y difamación contra su cliente. También acusaron a Lively de usar la "fama" de Swift para ocultar pruebas.

Esta no es la primera vez que Taylor Swift se ve involucrada en el drama de "It Ends With Us". El equipo de Baldoni citó a Taylor Swift como posible testigo en el caso en mayo, con el juicio programado para marzo de 2026. Sin embargo, retiraron la citación semanas después.

Según Daily Mail UK, los clips que circulan en las redes sociales muestran a Lively, de 37 años, reconociendo repetidamente a Swift como parte integral de su experiencia al hacer la película, que se centra en una relación romántica plagada de violencia doméstica.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en una proyección de Nueva York el año pasado, la ex actriz de Gossip Girl describió a Swift como alguien que estuvo con ella "todo el tiempo".

"Ella realmente vivió esto conmigo", dijo Lively, elogiando a Swift como "una persona que está ahí para ti".

En una entrevista de agosto de 2024 en CBS Mornings con Gayle King , Lively reiteró el sentimiento y afirmó que Swift estuvo involucrada en decisiones relacionadas con el tráiler de la película, que presenta la famosa canción de Swift, My Tears Ricochet.

Tras meses de rumores de que la amistad entre Taylor Swift y Blake Lively estaba "en pausa", esto podría muy bien terminar en una ruptura. Lamentablemente, el juez también dictaminó que existe una orden de protección para evitar que filtren información a la prensa. ¡Así que nada de té por ahora! Por suerte, siempre hay filtraciones.