La influencer dominicana de las redes sociales Ariiela Lalangosta, cuyo nombre real era Ariela, fue asesinada a tiros en Nueva York el domingo 17 de agosto. La creadora de contenido para las redes sociales de 29 años fue emboscada mientras conducía su Mercedes-Benz Clase G negro, reveló la policía.

Según informes iniciales, "su cuerpo fue encontrado en Cross County Parkway, en Mount Vernon, con varias heridas de bala, según informes policiales preliminares".

Las autoridades confirmaron que en el caso de la muerte sospechosa de la víctima se está investigando y existen múltiples líneas de investigación.

Interrogatorios del novio y preguntas policiales

La policía ha detenido al novio de Ariela, Nata Cartier, para interrogarlo, pero no se han determinado sospechosos ni motivos oficiales.

La policía está investigando varias teorías, como una identidad equivocada, un ataque selectivo o que Cartier fuera el objetivo previsto.

El medio dominicano El Caribe brindó detalles adicionales del caso, informando que Cartier está "vinculado al operativo judicial conocido como 'Operación Mayweather', dirigido contra el grupo criminal 'Los 50-Bloque 14'".

Sus últimas horas

Estuvo en una fiesta en el club Ikon de Manhattan horas antes de fallecer, donde trabajaba a tiempo parcial como camarera.

Según informes, "Ariela fue atrapada en un tiroteo después de salir de una fiesta en el club Ikon, en Manhattan, donde trabajaba como camarera".

La policía está investigando si fue seguida, emboscada o simplemente atrapada en el fuego cruzado, pero el misterio ha dado lugar a especulaciones públicas.

Vida y carrera

Ariela nació en República Dominicana pero vivía en Nueva York desde hacía años y tenía una buena presencia online.

También tenía más de medio millón de seguidores en Instagram y era famosa por sus actuaciones de baile, sesiones fotográficas de lujo y proyectos en la industria del entretenimiento del centro de la ciudad.

Además de las redes sociales, bailaba y atendía mesas en clubes de lujo, incluido Opus Lounge.

Su nombre artístico, "La Langosta", era una marca registrada bien establecida entre las comunidades dominicana y latina en Estados Unidos.

CONFIRMADO: Ariela “La Langosta”, famosa bartender de NYC, fue hallada muerta dentro de un vehículo en el Cross County Parkway (Mount Vernon). Policía investiga su fallecimiento como una muerte sospechosa. pic.twitter.com/BSJ8jWSMqr — Wilkinmeta𝕏 (@wilkinmeta) August 18, 2025

Las celebridades se volvieron locas cuando falleció. Tekashi 6ix9ine, por ejemplo, se desahogó en línea; el tipo parecía destrozado.

Lanzó un montón de videos y no paraba de decir: "No existe un corazón más lindo". Es como decir: "No hay un corazón más dulce". Incluso llamó a Ariela su "hermana". Claramente, eran muy unidos. Todo el asunto lo afectó mucho, se notaba.

Cardi B también lamentó la pérdida, publicando homenajes en memoria de Ariela. Sus reacciones demostraron la influencia de la influencer tanto en el mundo del espectáculo como en internet.

Las autoridades siguen investigando, pero hasta el lunes no se ha detenido ni acusado a nadie.