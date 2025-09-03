Travalyst, la empresa de turismo ecológico del príncipe Harry, ha perdido un nuevo empleado importante, lo que ha generado nuevas preguntas sobre qué tan viable y que tan agradable es trabajar con el hijo del rey Carlos III y esposo de Meghan Markle.

La directora ejecutiva Sally Davey ha anunciado que dejará el cargo en diciembre, tras la renuncia del primer presidente de la empresa a principios de este año.

Una fuente dijo al Daily Mail : "Este es un gran golpe para Travalyst. Sally ha sido crucial en su desarrollo".

Davey, quien ha sido directora ejecutiva durante cinco años, dijo que el cambio se produjo tras "meses de profunda reflexión". Dijo que no fue una decisión tomada a la ligera y añadió que quiere más tiempo para su familia. También agradeció a Harry y se sintió "orgullosa de lo que hemos construido juntos".

"Y aunque dejaré mi cargo de director ejecutivo, seguiré tan comprometido como siempre con la misión de Travalyst".

El duque de Sussex lanzó Travalyst en 2019 para promover los viajes sostenibles, aunque él y Meghan Markle fueron objeto de escrutinio por el uso de aviones privados. Diversos informes sugerían que la pareja voló en cuatro aviones privados durante 11 días ese año. Harry respondió diciendo: "Nadie es perfecto. Lo importante es el equilibrio".

Rotación de personal

Travalyst ha experimentado notables salidas de personal en los últimos años. En enero, la primera presidenta de la compañía, India Gary-Martin, dimitió tras tan solo 18 meses en el cargo. Los analistas señalaron que Harry y Meghan han perdido a varios directivos desde que se casaron en 2018, y algunos exempleados se autodenominan el "Club de los Supervivientes de Sussex".

El verano pasado, Josh Kettler, jefe de gabinete de Harry, se fue después de sólo tres meses.

La renuncia de Davey es la segunda salida de un alto cargo en Travalyst este año. Fuentes internas afirman que la rotación plantea dudas sobre la estabilidad de la empresa. Davey explicó que la decisión fue personal, no profesional. "Tras meses de profunda reflexión, he llegado a un punto en mi trayectoria en el que sé que necesito dedicar más tiempo a mi familia y a mí misma", declaró.

Enfatizó que seguirá comprometida con la misión de Travalyst incluso después de su salida. El grupo, fundado por Harry en 2019 para promover los viajes sostenibles, sigue adelante con sus proyectos. Un observador comentó sobre las recientes salidas:"Francamente, no me sorprende".

La empresa ha visto al menos 19 empleados de alto rango marcharse hasta este momento.