La primera opción de Timothée Chalamet para su película Marty Supreme era Julia Roberts, a la que le ofreció una cifra millonaria para que lo acompañara como su pareja cinematográfica. El papel quedó finalmente en manos de Gwyneth Paltrow, pero ¿cómo fue el proceso?

Varias fuentes informaron al Daily Mail que Roberts fue la primera opción para protagonizar junto a Chalamet en la película biográfica sobre el legendario tenista de mesa Marty Reisman. Cuando ella lo rechazó, los productores se acercaron a Paltrow.

Roberts rechazó una oferta multimillonaria

A Roberts, de 57 años, le ofrecieron cerca de 20 millones de dólares para interpretar a Kay Stone, una estrella de Hollywood en decadencia que inicia una relación con el personaje de Chalamet, Marty Mauser. A pesar del gran interés en el proyecto, Roberts sintió que la diferencia de edad de 28 años entre ellos sería un problema en la pantalla.

"Quería trabajar con Timothée", dijo una fuente. "Le encantó el guion, pero no creía que el público la aceptara como su interés amoroso".

Los productores siguieron aumentando su oferta, pero Roberts la rechazó. Otra fuente dijo que respetaba el guion y admiraba el trabajo de Chalamet, pero que "no conectó lo suficiente con él como para verse en el papel".

Chalamet, de 29 años, y Paltrow, de 53, fueron fotografiados más tarde en un apasionado abrazo durante una filmación en el Central Park de Nueva York, lo que despertó la atención generalizada de los fanáticos.

I DIDN'T KNOW GWYNETH PALTROW WOULD BE TIMOTHÉE'S LOVE INTEREST HERE PLSSKS ?? pic.twitter.com/nZ2NiUQwT8 — T-MAN (@GuadagninoFilms) October 17, 2024

Cómo Paltrow se unió al equipo

Paltrow no se había centrado en la actuación en los últimos años, dedicando la mayor parte de su tiempo a su empresa de estilo de vida, Goop. Anteriormente, durante un panel en 2023, según Deadline, declaró: "No sé qué me deparará el futuro... Podría considerar" volver al cine si se presenta el proyecto adecuado.

Según fuentes cercanas, su hija Apple la convenció. Se emocionó al saber que Chalamet no solo protagonizaría la película, sino que también la produciría.

"Ella le rogó a su madre que aceptara", dijo la fuente al Daily Mail.

Gwyneth Paltrow on meeting Timothée Chalamet on the set of ‘Marty Supreme’:



“I first met him at the costume test. I was asking him questions, trying to get to know him. Everyone makes fun of me because I don’t know anything. I was like, ‘Do you have a girlfriend?’ And he was… pic.twitter.com/Ynz3oOJ0yW — Timothée Chalamet Updates 🏓 (@timotheeupdates) October 15, 2025

Tampoco es la primera vez que Paltrow interpreta un papel destinado a Roberts. A finales de los 90, Roberts dejó "Shakespeare enamorado", y Paltrow ganó el Óscar a la Mejor Actriz por el papel.

Incluso después de rechazar el papel, Roberts dejó la puerta abierta para una futura colaboración.

"Julia le escribió a Timothée una hermosa nota manuscrita", dijo una fuente, añadiendo que él la conserva. Ella expresó que le encantaría colaborar con él en algo diferente.

"Ya han hablado de buscar otro proyecto", añadió otra fuente.

Acerca de 'Marty Supreme'

"Marty Supreme", dirigida por Josh Safdie, se inspira en la vida poco convencional de Reisman. Conocido como "La Aguja", el neoyorquino dominó el deporte durante décadas y se ganó un público de culto por su audacia y su talento para el espectáculo del tenis de mesa.

La historia se centra en el ascenso de Mauser en el deporte y su relación con Stone, un personaje creado para la película.

La elección de Paltrow ha generado mucha expectación antes del estreno de la película. Incluso Roberts, según una fuente, "sigue creyendo que tomó la decisión correcta", pero espera que Paltrow "arrase".