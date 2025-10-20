Aaron Phypers rompió su silencio tras su arresto en un tribunal de Los Ángeles durante una audiencia con su exesposa, Denise Richards.

El actor y experto en bienestar de 53 años fue detenido el 17 de octubre de 2025, justo después de que él y Richards testificaran en una audiencia sobre su solicitud de extender una orden de restricción.

Según un portavoz de Phypers, posteriormente fue liberado bajo fianza de 200.000 dólares.

"No hemos visto la denuncia penal, pero creemos que se basa en las mismas acusaciones falsas que Denise Richards ya hizo en el caso de derecho de familia", dijo su representante a Us Weekly .

"Esperamos que las pruebas demuestren que el Sr. Phypers es inocente y será absuelto".

Richards, de 54 años, solicitó por primera vez una orden de restricción temporal (TRO) a principios de este año, acusando a Phypers de violencia doméstica durante su relación de ocho años.

Sus documentos judiciales detallaron una serie de acusaciones inquietantes, incluidas afirmaciones de que Phypers la había estrangulado, abofeteado y amenazado con matarla.

Phypers ha negado todas las acusaciones, calificándolas de "inventadas". En una declaración de julio, afirmó: "Nunca he abusado física ni emocionalmente de Denise, ni de nadie".

Aaron Phypers pareció sorprendido durante su arresto en el juzgado

Testigos del tribunal afirman que Phypers parecía confundido y sorprendido cuando los agentes lo arrestaron en el juzgado. Denise, según se informa, mantuvo la calma y continuó hablando con su equipo legal durante el incidente.

Según TheNews, el abogado de Aaron, Michael Finley, afirmó que el arresto podría deberse a una antigua orden judicial relacionada con las denuncias de abuso. "Aaron cooperó plenamente y confía en que la verdad saldrá a la luz", declaró Finley.

Durante la audiencia del 17 de octubre, tanto Richards como Phypers dieron testimonio sobre su relación.

La madre de Aaron, Patricia Phypers, también testificó, afirmando que nunca vio a su hijo siendo violento con Denise.

También alegó que Richards una vez le arrojó un abrelatas a Aaron durante una discusión, aunque no se presentaron cargos en ese caso.

El juez aún no ha decidido si prorrogará la orden de alejamiento. Se ha programado una audiencia de seguimiento para el 7 de noviembre.

Richards y Phypers se casaron en 2018 tras casi un año de noviazgo. Su boda apareció en "The Real Housewives of Beverly Hills".

Richards estuvo casada con el actor Charlie Sheen, con quien tiene dos hijas. También adoptó a una tercera hija en 2011.