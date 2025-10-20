Mientras Joe Manganiello celebraba su compromiso con la actriz Caitlin O'Connor, Sofía Vergara daba una lección de elegancia, madurez y éxito al aparecer en público en Nueva York, sonriente y acompañada del hombre más importante de su vida: su hijo Manolo González Vergara.

Madre e hijo participaron este fin de semana en el New York City Wine & Food Festival, donde promocionaron su línea de empanadas TOMA.

Lejos de cualquier escándalo, la actriz colombiana disfrutó de un fin de semana dedicado a la gastronomía, la familia y el trabajo. En el evento, realizado en el Seaport District de Manhattan, Sofía y Manolo ofrecieron degustaciones de sus empanadas al público y compartieron momentos con los asistentes, quienes aplaudieron la energía positiva y el carisma de la estrella.

Luciendo un vestido floral y una sonrisa constante, Sofía fue el centro de atención, no por su vida amorosa, sino por su faceta empresarial. En redes sociales, la actriz compartió un mensaje lleno de gratitud: "¡El mejor día en el New York City Wine & Food Festival! Gracias a todos los que amaron nuestras empanadas".

El contraste con la noticia del compromiso de su exesposo fue inevitable. Sin embargo, Sofía no reaccionó públicamente. Su presencia en Nueva York fue suficiente para enviar un mensaje claro: el éxito y la serenidad son su mejor respuesta.

Vergara y Manganiello se conocieron en 2014, se comprometieron en Navidad de ese mismo año y se casaron en noviembre de 2015 en una lujosa ceremonia en Palm Beach, Florida. Su matrimonio, considerado uno de los más estables de Hollywood, llegó a su fin en julio de 2023 tras siete años juntos. La pareja finalizó su divorcio en 2024, alegando diferencias personales.

Después de la separación, Sofía confesó que uno de los motivos fue la diferencia de intereses en tener hijos. A sus 53 años, la actriz dijo sentirse plena dedicando su tiempo a su familia, a su carrera y a sus nuevos proyectos empresariales. Joe, en cambio, inició una nueva relación con O'Connor, con quien ahora planea casarse.

Mientras su ex vuelve a comprometerse, Sofía se consolida como una de las latinas más influyentes del entretenimiento y los negocios. Su aparición en el festival gastronómico confirma que atraviesa una etapa de estabilidad y expansión profesional, centrada en el éxito de TOMA Empanadas y en sus proyectos con Netflix, moda y belleza.

Su presencia pública este fin de semana fue, en efecto, la respuesta perfecta al compromiso de Joe Manganiello: sin palabras, sin polémicas, con una sonrisa, una empresa en crecimiento y el apoyo incondicional de su hijo.