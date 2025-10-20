Los últimos comentarios de Jennifer Lopez sobre sus relaciones pasadas han provocado una fuerte reacción de su exesposo Ben Affleck. En una entrevista reciente con Howard Stern, Lopez afirmó que "nunca ha sido amada de verdad", lo que, según fuentes cercanas, enfureció al actor, cineasta y empresario.

Fuentes dijeron a Substack de Rob Shuter que el actor de 52 años se siente "insultado" por los comentarios de López.

Según una fuente cercana, Affleck cree que está "reescribiendo la historia" después de sus años juntos y su reciente reencuentro en la alfombra roja.

Habló de cómo sus exparejas hicieron lo mejor que pudieron, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para satisfacerla emocionalmente. "No es que yo no sea adorable, es que ellos no son capaces", confesó la actriz de "Maid in Manhattan".

Affleck se lo toma como algo personal

Después de separarse más de dos décadas, reavivar su romance y un matrimonio fallido después, López y Affleck finalizaron su divorcio a principios de este año.

Su relación ha estado bajo escrutinio público durante mucho tiempo, lo que hizo que sus comentarios recientes dolieran aún más.

Un amigo cercano al actor dijo que él "le dio todo", desde estabilidad hasta una segunda oportunidad, y se siente sorprendido por sus comentarios públicos.

Otro ex amigo de López le dijo a ShuterScoop: "Jennifer es incapaz de amar a nadie más que a sí misma. Ella es la estrella y todos los demás son un segundo plano".

Según se informa, Affleck considera este momento un punto de inflexión. "Quemado para siempre", así describió una fuente sus sentimientos tras años de relación intermitente.

“There is something innately, magically kind and good and full of love at the heart of who Jennifer is.”

- Ben Affleck talking about his wife Jennifer Lopez pic.twitter.com/4fRXSJ1vu6 — corazza (@coraz_space) November 8, 2022

Ojani Noa opina

Su primer esposo, Ojani Noa, también respondió públicamente. El exrestaurador, quien estuvo casado con López entre 1997 y 1998, la acusó de mentir sobre su pasado.

En Instagram, Noa publicó: "Deja de menospreciarme con tu tarjeta de víctima. El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú".

Afirmó que su matrimonio terminó porque ella "eligió la fama y la fortuna" y la acusó de infidelidad. Escribió que era "demasiado bueno" para ella y que a ella le importaba más su carrera que su relación.

La perspectiva de López

Durante la entrevista con Howard Stern, López reflexionó sobre sus exparejas sin mencionarlas directamente. Dijo que "me lo dieron todo, siempre. Todos los anillos, todo lo que podría desear". Pero añadió que los gestos materiales no compensaban la falta de conexión emocional.

También señaló las presiones de la fama.

"Cuando estás en este tipo de carrera y tienes el nivel de fama del que estamos hablando, hay un compromiso", dijo, y agregó que mantener las relaciones bajo los focos requiere "ajustes".

López y Affleck mantuvieron una relación cordial tras su separación, e incluso él apareció con ella en el estreno de "El beso de la mujer araña" a principios de este mes. En el evento, Affleck elogió su actuación, calificándola de "increíble" y "fabulosa".