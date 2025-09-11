La creadora de contenido y empresaria venezolana Isabella Ladera, de 26 años, se pronunció después de que se filtrara sin su consentimiento un video privado, de sus relaciones íntimas con su ex, el reggeatonero colombiano Beele, un acto que ella llama "una de las traiciones más crueles que he vivido".

Ella afirma que la filtración ocurrió a pesar de que el video solo fue compartido entre ella y otra persona, supuestamente su expareja. Ladera escribió esto en una emotiva publicación de Instagram el 9 de septiembre.

Ladera dijo que se sintió profundamente herida porque la persona que compartió el video "me mintió desde el principio", vio cuánto sufría y "nunca dio un paso adelante para protegerme".

Según People, añadió que la filtración ha violado su privacidad, les ha causado un dolor inmenso a ella y a su familia, y ha atentado contra su dignidad. Isabella también calificó esta filtración como una forma de violencia contra las mujeres.

"No soy la primera ni la única", dijo, dejando claro que cree que muchas otras han sufrido traiciones similares.

Enfatizó que no se avergüenza, afirmando: "La vergüenza recae sobre la persona que me traicionó. Estoy aquí, de pie, con la frente en alto. Por mí. Por mi familia. Y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista".

Beéle’s Lawyers Deny Allegations He Leaked Sex Video of Ex Isabella Ladera: He ‘Is Also a Victim’https://t.co/863enIbdNK — Reex Rco (@ReexRco) September 10, 2025

Los abogados de Ladera rechazan las acusaciones de maniobra publicitaria

El equipo legal de Ladera, conocido como "SONUS", rechazó los rumores de que ella filtró el video como parte de una estrategia de marketing, dijo la revista US Magazine .

Dijeron que ella y sus abogados tomarán "todas las acciones legales y penales apropiadas" para que el responsable sea encontrado y castigado.

Su ex, el cantante colombiano Beéle, de 22 años, negó haber filtrado el video o haber contribuido a su difusión. Sus abogados emitieron un comunicado afirmando que la difusión del video viola la privacidad y la dignidad de las personas involucradas.

También dijeron que Beéle "no tiene ningún interés" o necesidad de filtrar dicho material, y que han pedido a las plataformas de redes sociales y otros sitios que eliminen todas las copias y conserven los registros para que se pueda rastrear la distribución del video.

Ladera se mantiene desafiante, diciendo que se niega a permitir que la vergüenza se apodere de ella y que espera que esto anime a otros que han sido heridos por acciones similares a hablar por sí mismos.

Ahora están involucrados los representantes legales de Ladera y Beéle y se espera que se inicie una investigación.