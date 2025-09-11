El asesinato de Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, se ha convertido en un cataclismo social en Estados Unidos y Hollywood no es la excepción. Los famosos han comenzado a pronunciarse sobre el crimen político que acabó la vida de un padre de familia de 31 años.

Kirk acababa de comenzar su gira de regreso por Estados Unidos cuando un solo disparo lo alcanzó durante una sesión de preguntas y respuestas.

Fue trasladado a un hospital cercano, donde falleció posteriormente. Su organización anunció posteriormente su fallecimiento, añadiendo que había entrado en el descanso eterno en el cielo.

El tiroteo rápidamente provocó respuestas tanto de líderes políticos como de celebridades, muchos de los cuales compartieron su conmoción y condolencias en las redes sociales.

El actor de Marvel, Chris Pratt, pidió oraciones por la familia de Kirk incluso antes de que se supiera que el ataque había sido fatal y escribió en X: "Orando por Charlie Kirk ahora mismo, por su esposa y sus hijos pequeños, por nuestro país. Necesitamos la gracia de Dios. Que Dios nos ayude".

Praying for Charlie Kirk right now, for his wife and young children, for our country. We need God’s grace. God help us. — Chris Pratt (@prattprattpratt) September 10, 2025

Donald Trump, aliado de Kirk desde hace mucho tiempo, reaccionó en Truth Social, donde compartió sus condolencias y reflexionó sobre su estrecha relación.

El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí. Melania y mi más sentido pésame a su bella esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!

Otras voces conservadoras también lamentaron la pérdida. Meghan McCain escribió: "Descansa en paz, Charlie Kirk. La huella que has dejado en el mundo será para siempre una bendición y un recuerdo. Que Dios bendiga siempre a tu familia y acompañe a tus hijos y a tu esposa Erika".

Más tarde agregó que el tiroteo no silenciaría a los conservadores, informó PageSix .

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.



“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

Piers Morgan y Danica Patrick denuncian la crisis tras el tiroteo en Kirk

Las reacciones trascendieron con creces la política. Piers Morgan calificó el incidente como "un ataque atroz a la libertad de expresión y la democracia", mientras que la expiloto de NASCAR Danica Patrick se refirió a la crisis de salud mental del país, diciendo: "Tenemos una epidemia de enfermedades mentales. Rezo muchísimo por su familia".

Según USMagazine , los artistas también expresaron su pesar. Jimmy Kimmel publicó: "En lugar de señalar con el dedo, ¿podemos aceptar por un día que es horrible y monstruoso dispararle a otro ser humano? En nombre de mi familia, enviamos nuestro cariño a los Kirk y a todos los inocentes que son víctimas de la violencia armada sin sentido".

Figuras del deporte también se unieron a la causa. El mariscal de campo retirado de la NFL, Brett Favre, dijo que se había quedado sin palabras, mientras que la heredera de los Kansas City Chiefs, Gracie Hunt, instó a los seguidores a orar por la joven familia de Kirk.

Incluso los opositores políticos expresaron su solidaridad. El senador Bernie Sanders condenó el ataque, recalcando que la violencia política nunca debe tolerarse y transmitiendo sus condolencias a la familia de Kirk.

Kirk deja atrás a su esposa, Erika Frantzve, y a sus dos hijos, de tres y un año de edad.

El tiroteo continúa bajo investigación y las autoridades aún no han revelado detalles sobre el sospechoso o el motivo.