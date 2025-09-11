La artista y empresaria estadounidense Gwyneth Paltrow y su esposo, Brad Falchuk, promovían como la mejor idea su decisión de vivir en casas separadas al inicio de su matrimonio. Ahora ya no piensan lo mismo.

Ambos coinciden en que si pudieran retroceder el tiempo, habrían tomado otra decisión.

Durante una charla sincera en el más reciente episodio del podcast "Goop" de Paltrow, la actriz de 52 años explicó: "Creo que en ese momento, realmente sentimos que estábamos haciendo lo correcto. Estábamos tratando de aterrizar el avión muy, muy suave y lentamente y lograr que todos subieran a bordo".

Cuando Falchuk le preguntó si volvería a tomar esa decisión, Paltrow respondió honestamente: "No lo creo".

El cocreador de "Glee", de 54 años, estuvo de acuerdo y agregó que habían tomado la decisión de vivir separados para ayudar a sus hijos de matrimonios anteriores a adaptarse.

Paltrow tiene dos hijos con su ex Chris Martin: Apple, de 21 años, y Moses, de 19, mientras que Falchuk comparte a su hija Isabella, de 21 años, y a su hijo Brody, de 18, con su exesposa Suzanne Bulnik.

Falchuk reflexionó: "Creo que tener autonomía es muy importante. Pero ¿poder, para impedir que estos dos adultos vivan juntos? Creo que los hizo sentir más incómodos y pensaron: 'Bueno, esto no es algo sólido'".

Él cree que la decisión de vivir separados les dio a los niños "demasiado poder" en la situación.

On the goop Podcast, Paltrow opened up about the struggles of blending families ,but says she and Brad Falchuk’s kids now share a strong, trusting bond.#gwynethpaltrow #goop #celebritynews pic.twitter.com/n44DmVyzRn — MEAWW (@meawwofficial) September 10, 2025

Gwyneth Paltrow celebra el fuerte vínculo con su hijastra Isabella

A pesar del comienzo difícil, tanto Gwyneth como Brad enfatizaron que su familia fusionada ahora está en un gran lugar.

Paltrow compartió cómo construyó un vínculo fuerte con su hijastra, Isabella, incluso cuando al principio fue difícil.

"Yo solo iba a ser esa presencia para ella. Siempre cariñosa y comprensiva ante cualquier mal comportamiento. Y siempre demostrarle que estaba ahí para ella y que no cuestionaría mis intenciones", dijo Paltrow.

La actriz demostró recientemente cuánto ha crecido su relación al publicar un dulce homenaje a Isabella en su cumpleaños número 21, informó PageSix.

"Me has enseñado tanto sobre el amor", escribió Paltrow en Instagram. "Tengo suerte de ser tu madrastra".

Al recordar la fusión de sus familias, Paltrow dijo: "El amor siempre es, en gran medida, la respuesta".

Ella admitió que no siempre es fácil, pero dijo que aprender a perdonar y amar la ayudó a superar los desafíos.

La pareja se casó en 2018 después de cuatro años de noviazgo.