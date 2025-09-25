El músico estadounidense Finneas O'Connell anunció su compromiso matrimonial con Claudia Sulewski, su novia de toda la vida. El hermano de Billie Eilish compartió fotos en pareja celebrando el hito en su cuenta de Instagram, mostrando la mano de su futura esposa, adornada con un clásico anillo de diamantes solitario.

Por su parte, Sulewski, una popular youtuber y actriz, respondió con un alegre mensaje expresando su amor y gratitud.

Según la revista People, O'Connell hizo la propuesta durante una cena privada en su casa, sorprendiendo a su ahora prometida con velas y flores dispuestas alrededor de una mesa iluminada por las velas, y luego se arrodilló para pedirle que fuera su esposa. Sulewski, quien comenzó a salir con O'Connell en 2018, aceptó de inmediato.

Luego se hicieron una espectacular sesión de fotos, que incluyó un viaje en helicóptero y un hermoso atardecer.

El compromiso marca el siguiente paso en una relación que se ha fortalecido a lo largo de cinco años. La pareja se conoció a través de amigos en común en Los Ángeles y poco después se volvieron inseparables. Han colaborado a menudo en proyectos creativos, con Sulewski apareciendo en videos musicales para su pareja y apoyándolos a él y a su hermana durante las entregas de premios.

Sulewski, conocida por sus tutoriales de belleza, vlogs de viajes y recientes papeles como actriz, escribió en redes sociales: "Sí, dije que sí", junto con fotos de ella y O'Connell sonriendo bajo una luz tenue. En otra publicación, agradeció a sus seguidores sus amables mensajes y dijo sentirse "muy afortunada" de haber encontrado una pareja que comparte sus pasiones creativas y su sentido del humor.

O'Connell se ha ganado el reconocimiento como compositor y productor discográfico, ganando múltiples premios Grammy por su trabajo con Billie Eilish y otros artistas. También ha publicado música en solitario, compartiendo canciones personales que resaltan su talento fuera del dúo familiar. El compromiso se produce tan solo unos meses después del lanzamiento de su último EP, que mostró su crecimiento como músico independiente.

Mientras la pareja comienza a planear su boda, aún no han anunciado fecha ni lugar. Supuestamente están considerando una pequeña ceremonia en California el próximo verano, seguida de una recepción con amigos y familiares. Tanto O'Connell como Sulewski valoran la privacidad, por lo que se espera que mantengan la mayoría de los detalles en secreto hasta que se acerque la fecha del evento.

Los fans de Billie Eilish y Sulewski han inundado las redes sociales con felicitaciones, elogiando el vínculo duradero y la colaboración creativa de la pareja. Con su historia compartida y su apoyo mutuo, O'Connell y Sulewski están listos para emprender esta nueva etapa juntos.