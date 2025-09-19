El actor y director Justin Baldoni ha sumado a la poderosa abogada defensora Alexandra Shapiro a su equipo legal mientras su lucha legal con la actriz Blake Lively se vuelve más intensa.

Los documentos judiciales presentados el lunes muestran que Shapiro se ha unido oficialmente a la defensa de Baldoni.

Trabajará junto a su equipo legal actual, incluido el conocido abogado Bryan Freedman.

Shapiro, ex fiscal federal y secretario de la Corte Suprema, también está defendiendo al rapero Sean "Diddy" Combs en su caso penal en curso, informó People .

Baldoni, de 41 años, y Lively, de 38, se enfrentarán en los tribunales el próximo marzo por demandas que comenzaron durante la producción de la película "It Ends With Us".

Lively demandó a Baldoni a finales de 2024, acusándolo a él y a su equipo de Wayfarer Studios de acoso y de crear un ambiente inseguro en el set. También alega que Baldoni tomó represalias contra ella después de que ella denunciara.

En respuesta, Baldoni negó las acusaciones y presentó una contrademanda de 400 millones de dólares por difamación, que un juez desestimó en junio.

Justin Baldoni’s lawyer stated that the decision to hire PR crisis manager Melissa Nathan stemmed from “multiple demands and threats made by Ms. Lively during production.”



According to TMZ, Blake Lively’s demands included:

• no more showing nude videos or images of women to… pic.twitter.com/GZFYxzlQBd — Pop Base (@PopBase) December 21, 2024

Baldoni refuerza su equipo legal tras presentar nueva denuncia

La incorporación de Shapiro al equipo de Baldoni llega en un momento crítico. Según PageSix , hace apenas unas semanas, otra persona —cuyo nombre se mantuvo en reserva— presentó una denuncia alegando haber experimentado "interacciones negativas repetidas" con Baldoni, incluyendo abuso verbal.

Estas nuevas afirmaciones aumentan la creciente tensión en torno al caso.

La participación de Shapiro sugiere que Baldoni se está preparando para un serio enfrentamiento legal.

Es conocida por asumir casos complejos y de alto perfil, y su trabajo actual defendiendo a Diddy, quien recientemente fue declarado culpable de cargos relacionados con la prostitución, demuestra su capacidad para manejar difíciles batallas legales.

A pesar del cambio legal, Bryan Freedman sigue siendo el abogado principal de Baldoni, y tanto él como Shapiro ahora representarán a Baldoni y sus coacusados, incluido el director ejecutivo de Wayfarer Studios, Jamey Heath, y las publicistas Melissa Nathan y Jennifer Abel.

Mientras tanto, el equipo de Lively ha presentado mociones acusando a Freedman de violar las reglas judiciales al filtrar detalles de declaraciones privadas.

Se espera que el tribunal aborde estas cuestiones en la próxima audiencia, fijada para el 21 de octubre.