Puede que Travis Kelce se haya comprometido recientemente con la superestrella del pop Taylor Swift, pero según él, su madre ya está presionando para el siguiente paso: tener nietos.

En el más reciente episodio del podcast "New Heights", que presenta junto a su hermano Jason Kelce, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs reveló que su madre, Donna Kelce, ha dejado en claro que quiere que él y Swift formen una familia pronto.

Durante una conversación sincera con el miembro del Salón de la Fama de la NFL, Deion Sanders, los hermanos hablaron sobre cómo los padres a veces "clasifican" a sus hijos.

"Mamá siempre ha tenido a Travis como el número uno. Lo sé", bromeó Jason, de 37 años. Travis, de 35, respondió rápidamente: "Ahora mismo, mamá tiene a Jason como el número uno porque tiene hijos".

Jason y su esposa, Kylie Kelce, son padres de cuatro hijas pequeñas: Wyatt, Elliotte, Bennett y el bebé Finn, y su creciente familia parece haber colocado a Jason en el primer lugar de la lista de su madre.

"Ella lo ha dicho", confirmó Jason. "Lo ha comentado. Lo está presionando".

Donna Kelce se pone sentimental con la historia de amor de Travis y Taylor

Sanders se unió juguetonamente, bromeando con Travis: "¿Qué estás esperando, papá?"

Travis y Taylor Swift, ambos de 34 años, se comprometieron en agosto con una propuesta romántica llena de rosas que compartieron en Instagram.

Aunque los planes de boda aún están en sus primeras etapas, la participación familiar ya es profunda. Donna Kelce, en particular, se ha mostrado muy emotiva con este momento.

Una fuente dijo a la revista People que Donna ha estado guardando "fotos, notas y flores" del compromiso de la pareja y se aferra a cada recuerdo.

"Es muy sentimental", dijo la fuente. "Quiere recordar cada detalle".

Donna también ha apoyado la participación de Swift en el podcast de la familia Kelce. En agosto, la aparición de Swift en "New Heights" generó una gran expectación, y Donna declaró posteriormente a fuentes que el episodio fue "muy cariñoso" y "auténtico".

Incluso la cuñada de Travis, Kylie, ha compartido lo genial que es Travis con los niños, llamándolo "el rey de los funcles" (tíos divertidos) y diciendo que les da a sus hijas toda su atención.