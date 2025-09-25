Los fans de Keanu Reeves vibraron de emoción la semana pasada cuando se viralizó el rumor de que el actor estadounidense había contraído matrimonio con Alexandra Grant, su pareja desde hace años. Ahora, la artista plástica ha roto el silencio sobre el tema.

Después de recibir una ola de felicitaciones por la boda, Grant decidió acudir a las redes sociales para dar las gracias y explicar la situación:

"Esta es una foto real. No es una foto de compromiso ni un anuncio de boda hecho con IA... ¡simplemente un beso! (Aunque quizás sea justo el momento antes o después... dadas las expresiones un poco chistosas en nuestras caras). Estamos en Roden Crater, y Keanu y Gard acababan de terminar de entrevistar a James Turrell para Visionaries. Lo comparto aquí para agradecer a todos por las felicitaciones sobre nuestra boda. Excepto que... no nos casamos. Las buenas noticias hacen falta en estos días, pero esto sigue siendo fake news, así que ¡tengan cuidado allá afuera! Así que aquí va un poco de felicidad real."

Alexandra Grant embraces authenticity and humor amid marriage rumors with Keanu Reeves, revealing the complexity of love in the spotlight and the pressure to conform to public expectations.

Keanu Reeves no está casado, confirma portavoz

El portavoz de Keanu Reeves también respondió a principios de esta semana, calificando los informes de "falsos" en un comunicado, confirmando además que los dos no están legalmente casados.

A pesar de los rumores de matrimonio, el vínculo entre la pareja se mantiene fuerte. Grant y Reeves han estado juntos públicamente desde 2019, cuando debutaron en la alfombra roja de la Gala de Arte y Cine del LACMA en Los Ángeles, según informó ENews .

Sin embargo, su amistad y colaboración creativa se remontan a mucho antes. Ambos trabajaron juntos por primera vez en 2011 en el libro "Oda a la Felicidad", escrito por Reeves e ilustrado por Grant.

Si bien tienden a mantener su romance mayormente privado, Grant ha hablado ocasionalmente sobre su relación y por qué funciona.

En declaraciones a la revista People en 2023, elogió a la estrella de "John Wick" por su ética de trabajo y creatividad.

"Es una gran inspiración para mí", dijo. "Es tan creativo, tan amable. Trabaja muchísimo".

También destacó cómo se desafían y apoyan mutuamente, y agregó: "Lo que me encanta de Keanu y nuestro intercambio es que nos impulsamos mutuamente a construir nuevos caminos".