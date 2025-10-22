El príncipe William le hizo una conmovedora promesa a su madre, la princesa Diana, hace años, una promesa que, según un nuevo informe de RadarOnline, nunca tendría la oportunidad de cumplir.

El Príncipe de Gales tenía sólo 14 años cuando su madre renunció a su título de "Su Alteza Real" (SAR) como parte de su acuerdo de divorcio de 1996 del entonces Príncipe Carlos, ahora Rey Carlos III.

En la exclusiva de RadarOnline , fuentes cercanas afirmaron que la pérdida del estatus de Su Alteza Real de Diana la lastimó enormemente. Seguiría llamándose Diana, Princesa de Gales, pero tendría que hacer reverencias a su exmarido, a sus hijos y a otros miembros de alto rango de la familia real.

En un gesto conmovedor, el joven William intentó tranquilizar a su madre.

"No te preocupes, mami, te lo devolveré algún día cuando sea rey", se dice que Guillermo le dijo a Diana.

El exmayordomo de Diana, Paul Burrell, dijo que la promesa la hizo llorar. Un amigo de la difunta princesa declaró al medio: "Diana se sintió increíblemente conmovida por lo que dijo William; les dijo a sus amigos que fue una de las cosas más amables que él había hecho por ella".

La fuente agregó que el gesto indicaba cuán profunda era la conexión emocional entre madre e hijo.

"Incluso de adolescente, William era extraordinariamente empático", explicaron. "Podía ver cuánto le dolía la pérdida de su título, y solo quería aliviar ese dolor de la única manera que sabía".

Tan solo un año después, el 31 de agosto de 1997, Diana falleció en un accidente automovilístico en París a los 36 años, tan solo 368 días después de que se oficializara su divorcio, según E!Online. La promesa que le había hecho su hijo mayor jamás se cumpliría.

"Es desgarrador pensarlo", dijo una fuente real a la fuente. "La pérdida de Diana fue la herida que definió la vida de Guillermo, y esa pequeña promesa se convirtió en un símbolo de todo aquello de lo que no pudo protegerla. La tragedia es que nunca podrá cumplirla, sin importar en qué tipo de rey se convierta".

El acuerdo de divorcio de Diana le otorgó un pago en efectivo de 20 millones de dólares y una manutención anual, pero la privó permanentemente de su estatus de Su Alteza Real, una medida que la Reina Isabel II sancionó para mantener a la monarquía y a la princesa divorciada a distancia.

Los amigos de Diana recordaron que ella frecuentemente le recordaba a William que debía "liderar con compasión".

Una fuente cercana a la familia declaró: "Diana siempre le decía a William que si tenía la suerte de encontrar el amor verdadero, debía protegerlo y no dejarlo escapar jamás. Lo ha hecho con su esposa Catherine; es la única parte de su consejo que realmente ha seguido".