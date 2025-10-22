La conductora de televisión, modelo y empresaria Ana Patricia Gamez rompió el silencio sobre su vida personal, tras conocerse que ha introducido la demanda de divorcio contra Luis Carlos Martínez, su esposo durante 11 años y padre de sus dos hijos Giuglietta y Gael.

Gamez, quien se dio a conocer como la primera triunfadora de 'Nuestra Belleza Latina', el concurso de belleza/reality de la cadena Univision, publicó un mensaje en sus Instagram Stories, después de que las Top News revelaran el fin de su relación con Martínez, a quien conoció a través de la también conductora Karla Martínez, cuando ambas trabajaban en Despierta América.

Aunque ha estado alejada de las cámaras, desde el fin de la versión estadounidense de Enamorándonos, que conducía con el chileno Rafael Araneda, Ana Patricia mantiene una estrecha relación con su público a través de las redes sociales y, quizá por eso, escogió Instagram para escribir este mensaje:

"A lo largo del tiempo, las personas y las etapas cambian, y con ellas también los caminos. Nuestra relación de pareja llegó a su fin; los caminos se separan, pero hay vínculos que son eternos: el de ser padres de dos niños preciosos. Han sido testigos de muchas etapas en mi vida, y como siempre, continuaré esforzándome por salir adelante, enfocada en el bienestar de mis hijos, en el mío y en trabajar. Gracias por tanto cariño y respeto. Ana".

A pesar del tono conciliatorio del mensaje, la demanda de divorcio deja claro que la separación legal entre Ana Patricia y Luis Carlos Martínez es todo menos amigable. Lo acusa indirectamente de fraude y hasta de crear un "ambiente hostil" en el hogar.

Aquí están los puntos más importantes: