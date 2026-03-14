El actor estadounidense Leonardo DiCaprio no solo es conocido por sus actuaciones ganadoras del Oscar, sino también por su inquebrantable dedicación al planeta en el opulento mundo de Hollywood, donde la fama puede desvanecerse con la misma rapidez con la que brilla. Los papeles de DiCaprio en la pantalla a menudo han sido como las luchas que ha librado fuera de ella para proteger el medio ambiente.

Por ejemplo, en "Titanic", interpretó a un capitán de barco condenado, y en "El Renacido", a un hombre perdido en un desierto helado. A finales de 2025, la fundación del actor lleva más de 25 años trabajando para mejorar el mundo. Su trayectoria, al igual que la de People 4 Ocean , es una combinación única de fama y responsabilidad, donde los grandes éxitos de taquilla contribuyen a mejorar el mundo.

¿Cómo se convirtió DiCaprio en activista?

No fue de la noche a la mañana que DiCaprio se concientizara sobre el medio ambiente. Nació en Los Ángeles en 1974 y creció rodeado de la contaminación y la expansión urbana, lo que despertó en él un interés por la naturaleza desde muy joven. De niño, quería ser biólogo marino, y ese sueño lo acompañó incluso cuando la actuación lo hizo famoso.

A los 23 años, se hizo famoso en todo el mundo por su papel en la película de 1997 "Titanic", dirigida por su colega ambientalista James Cameron. Pero en medio de la locura de ser un ídolo adolescente, DiCaprio quería más. Una reunión en la Casa Blanca en 1998 con el entonces vicepresidente Al Gore sobre el calentamiento global desencadenó su activismo.

Ese mismo año, después de que "Titanic" recaudara 2 mil millones de dólares en taquilla, fundó la Fundación Leonardo DiCaprio (LDF) con tan solo 24 años. Los objetivos de la organización sin fines de lucro eran combatir el cambio climático, proteger la vida silvestre y mantener los ecosistemas saludables. Estos problemas pronto se verían reflejados en sus películas.

A mediados de la década del 2000, DiCaprio aprovechó su fama para hacer películas que difundían mensajes medioambientales. Narró, produjo y coescribió "The 11th Hour", un documental estrenado en 2007 que contó con la participación de más de 50 expertos, entre ellos el físico Stephen Hawking y la oceanógrafa Sylvia Earle, quienes advirtieron del inminente colapso del medio ambiente. La película se estrenó en un momento en que cada vez más personas tomaban conciencia de las amenazas climáticas. Invitó a la gente a reflexionar sobre cómo interactuamos los humanos con el planeta. No tuvo un gran éxito de taquilla, pero consolidó el papel de DiCaprio como nexo entre la educación y el entretenimiento.

En esa época, la Coalición CCA notó que comenzó a elegir papeles que mostraban estas preocupaciones: "Blood Diamond", de 2006, mostró los costos ambientales y humanos de los minerales en conflicto en África, y "The Departed" le valió una nominación al Oscar y fortaleció aún más su plataforma.

Trabajo global

En la década de 2010, la labor de DiCaprio como activista y actor cobró aún más relevancia. Fue nombrado Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en 2014 y habló con líderes mundiales en cumbres como la COP26 en Glasgow. Su documental de 2016 "Antes del Diluvio", realizado con National Geographic, se convirtió en uno de los más populares de la historia, con 60 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses.

DiCaprio viajó por todo el mundo, desde el deshielo del Ártico hasta las selvas tropicales de Indonesia, y entrevistó a personalidades como Barack Obama y el papa Francisco. Combinó el acceso a las celebridades con una narrativa urgente. Ese mismo año, ganó su primer Óscar a Mejor Actor por su difícil papel en "El Renacido", filmada en duras condiciones naturales para mostrar cómo sobrevivir a la furia de la naturaleza. En su discurso de agradecimiento, pasó a hablar del cambio climático: "Está sucediendo ahora mismo", según las Naciones Unidas . Es la amenaza más grave para todos nosotros.

La sátira de Netflix "Don't Look Up", dirigida por Adam McKay y estrenada en 2021, fue la obra más influyente de DiCaprio. Utilizó un cometa que destruyó planetas como metáfora del negacionismo climático. DiCaprio interpretó a un astrónomo que intentaba desesperadamente advertir al mundo, una forma de expresar su ira contra los políticos que no hacen nada.

Durante la pandemia, la película, protagonizada por Jennifer Lawrence y Meryl Streep, se convirtió en un referente cultural que desató debates sobre los medios de comunicación, la ciencia y la apatía ambiental. Para entonces, LDF ya había donado más de 100 millones de dólares a más de 200 proyectos en 50 países. Estos proyectos, según Climate Debate History, abarcaban desde la protección de la vida marina hasta la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

In 2021, climate change was all the craze as the Netflix comedy Don’t Look Up made its mark in pop culture.



This Leonardo DiCaprio starring movie satirizes the response to climate change by using an earth-destroying comet as an allegory for climate change. pic.twitter.com/9YzXJwqjkv — Climate Debate History (@Climate_Debate_) March 4, 2025

DiCaprio se enfrenta a las críticas

Pero DiCaprio ha tenido algunos problemas en el camino. Algunos dicen que sus viajes en jet privado y sus hábitos en yate son hipócritas, a pesar de que habla de coches eléctricos y de un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente.

En 2025, los informes sobre sus inversiones en empresas israelíes, incluyendo un hotel de lujo, generaron críticas debido a las continuas tensiones geopolíticas que atentaban contra su imagen de humanitario. DiCaprio, según Wikipedia, ha respondido a estas críticas centrándose en cambiar el sistema en lugar de intentar ser perfecto. Estas críticas demuestran lo difícil que es ser un activista famoso.

A sus 51 años, DiCaprio sigue uniendo sus mundos. Su productora, Appian Way, apoya proyectos que son buenos para el medio ambiente, como la próxima serie de acción real "Capitán Planeta" en Netflix, de la que él está a cargo.

En 2019, LDF cambió su nombre a Earth Alliance y comenzó a colaborar con otros grupos para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Publicaciones recientes de X hablan de su participación en manifestaciones y su colaboración con activistas como Greta Thunberg y Jane Goodall.

La historia de DiCaprio demuestra cómo la fama puede marcar la diferencia. Lo que comenzó como una búsqueda de significado tras "Titanic" se ha convertido en un legado que trasciende la pantalla e inspira a millones de personas a actuar contra el cambio climático. "Somos la última generación que puede marcar la diferencia", dijo en una ocasión. Al combinar el arte con el activismo, DiCaprio se asegura de que su mejor papel sea salvar el mundo.