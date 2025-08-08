El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, considerado durante mucho tiempo uno de los defensores del medioambiente más activos de Hollywood, se enfrenta a una creciente reacción tras ser fotografiado abordando el megayate de 500 millones de dólares de Jeff Bezos durante el fin de semana.

El actor, de 50 años, fue visto con su novia, la modelo Vittoria Ceretti, subiendo a la enorme embarcación del fundador de Amazon, junto con Bezos y su esposa, Lauren Sánchez. Según se informa, el grupo viajó a Ibiza en lo que los críticos en redes sociales han calificado como una "exhibición de excesos sin sentido".

Las imágenes publicadas por TMZ el lunes muestran a Ceretti saludando a los recién casados antes de zarpar. Las fotos inmediatamente generaron críticas en línea, especialmente entre usuarios que cuestionaron el activismo climático de larga trayectoria del actor.

"Ahora mismo, sin mascarilla", comentó un usuario de Reddit. "También me parece una auténtica distopía que alguien como él se dedique a congraciarse con los multimillonarios del MAGA después de tantos años fingiendo preocuparse por causas progresistas".

Otro señaló el historial de decisiones controvertidas de DiCaprio en materia de viajes, haciendo referencia a su decisión de 2016 de volar 8.000 millas en un jet privado para aceptar un premio por liderazgo medioambiental.

Los representantes de DiCaprio no respondieron a las solicitudes de comentarios .

La estrella de "Titanic" ha usado frecuentemente su plataforma para hablar sobre el cambio climático, fundando la Fundación Leonardo DiCaprio en 1998 para apoyar las iniciativas globales de conservación. También ha sido Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas para temas climáticos.

Aún así, esta no es la primera vez que DiCaprio ha sido criticado por lo que los críticos ven como una contradicción entre su activismo y su estilo de vida personal.

En junio, asistió a la boda de Bezos y Sánchez en Venecia, intentando protegerse el rostro de los fotógrafos mientras subía a un taxi acuático rumbo al exclusivo evento. Dicha celebración también generó escrutinio ambiental tras informes de que los invitados utilizaron casi 90 jets privados para asistir a la ceremonia.

Bezos, que ha prometido miles de millones a través de su Fondo Bezos Earth, también se ha enfrentado al escepticismo sobre su imagen medioambiental dado su lujoso estilo de vida.

En redes sociales, muchos expresaron su frustración por lo que percibieron como un patrón de hipocresía. "¿Cómo podemos tomarnos en serio las promesas climáticas cuando los rostros del movimiento están de fiesta en palacios flotantes?", preguntó un comentarista.

A medida que el yate avanza, también lo hace el debate público, con DiCaprio una vez más atrapado entre su privilegio de celebridad y su personalidad consciente del clima.