Al cumplirse la tercera semana del secuestro de Nancy Guthrie, un donante anónimo ha ofrecido 100 mil dólares por información que resuelva el caso. Esta cantidad coincide con la recompensa del FBI, que se ha duplicado respecto a los $50 mil que se daban de la semana pasada.

Este considerable incentivo debería animar a cualquier persona con información que conduzca a la ubicación de Nancy Guthrie o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición a presentarse, declaró el FBI en un comunicado. "Desde el 1 de febrero de 2026, el FBI ha recopilado más de 13.000 pistas del público relacionadas con este caso".

El sheriff Nanos pide pistas ante nueva evidencia

Optimista, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, instó a la gente a seguir enviando pistas. "Porque, seamos sinceros, han vivido lo suficiente como para saber que cuando estas pistas se acaban, este caso se congela", dijo, según KGUN. "Creemos que alguien sabe quién hizo esto. Necesitamos que esa persona llame".

El 7 de febrero, la familia Guthrie respondió a una demanda de rescate por el regreso sano y salvo de Nancy Guthrie. Diversos medios de comunicación recibieron una serie de notas de rescate, ninguna de las cuales contenía pruebas de vida. No se ha confirmado ninguna transacción, pero la familia Guthrie ha declarado reiteradamente su disposición a pagar el rescate.

Nanos explicó cómo un solo dato podría llevar a un descubrimiento en el caso. Los datos tienen una prioridad de cuatro a uno, siendo este último el más relevante. "Aquí hay un dato de nivel uno: ese video, el timbre. Sería un buen ejemplo de un dato de nivel uno, o quizás esta mochila se ha identificado como comprada solo en Walmart. Eso sería bastante alto", explicó Nanos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pima anunció el miércoles el hallazgo de nueva "evidencia biológica" que no pertenece a Nancy Guthrie, según el New York Post. Esta revelación se suma a la creciente evidencia sobre la investigación, que desde entonces ha trascendido las fronteras e involucrado a las autoridades mexicanas.

Aumento de la cantidad de llamadas de propina

En declaraciones a 13 News, Nanos afirmó que su departamento ha recibido un 50 % más de llamadas de denuncia que en el mismo período de 2025, debido al caso de Nancy Guthrie. Actúan con cautela al seguir pistas, incluyendo las obtenidas a través de cámaras de timbre y circuito cerrado de televisión.

"El desafío radica en la gran cantidad de tecnología disponible, que se vuelve fundamental, primero, tener cuidado con la legalidad de esa tecnología y cómo se usa", dijo Nanos. Las pistas importantes se coordinan entre varias agencias, incluyendo el FBI, la Fiscalía Federal y la Fiscalía del Condado.

La tecnología de marcapasos impulsa la búsqueda continua

Nancy Guthrie fue vista por última vez en su casa de Tucson a las 21:50 del 31 de enero. Los datos de la cámara del timbre de su casa detectaron movimientos extraños en las inmediaciones a la 1:47 del 1 de febrero, y a las 2:28, la aplicación de su teléfono perdió la señal de su marcapasos.

Las fuerzas del orden utilizan actualmente un detector de señales aéreo con la esperanza de detectar las señales Bluetooth del marcapasos de Guthrie, según la BBC. La idea es que, incluso si Guthrie no lleva consigo su teléfono u otro dispositivo conectado, el propio marcapasos siga enviando señales débiles que un equipo especializado podría captar, lo que ayudaría a delimitar su posible ubicación.