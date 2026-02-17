El silencio tras la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, ha suscitado diversas especulaciones, y algunos sospechan que sus familiares podrían estar involucrados. La nube de sospecha que ensombrecía la casa de los Guthrie finalmente se ha disipado por decreto oficial, lo que ofrece una justificación a quienes ya están de luto.

Las autoridades involucradas en el caso aclararon que ninguno de los hijos de Nancy ni sus cónyuges son sospechosos de su secuestro. En una medida definitiva para acallar los crecientes rumores de la prensa sensacionalista, la Oficina del Sheriff del Condado de Pima confirmó el lunes que los hijos de Nancy Guthrie y sus respectivos cónyuges ya no son personas de interés.

Las autoridades absuelven a los hermanos y cónyuges de Guthrie

El sheriff Chris Nanos emitió una declaración contundente, afirmando que todos los miembros de la familia han cooperado con la investigación en curso. Esta declaración general incluye a Savannah Guthrie, su esposo Michael Feldman, su hermana Annie y su esposo Tommaso Cioni, y su hermano Camron.

"Para ser claros... la familia Guthrie, incluyendo a todos sus hermanos y cónyuges, ha sido absuelta como posible sospechosa en este caso", se lee en el comunicado compartido en la cuenta oficial X del Departamento del Sheriff del Condado de Pima. "La familia ha sido sumamente cooperativa y amable y son víctimas en este caso".

El sheriff criticó duramente el papel de los medios de comunicación, que avivaron las sospechas contra los familiares en duelo. "Sugerir lo contrario no solo es incorrecto, sino cruel", añadió Nanos, en referencia directa a las acusaciones que circularon en redes sociales y noticieros. Nanos también instó a los medios a "honrar su profesión e informar con compasión y profesionalismo".

Al categorizar oficialmente a la familia como "víctimas, simple y llanamente", el departamento espera reorientar la energía pública hacia pistas reales.

La teoría del trabajo interno

Durante días, la teoría del "trabajo interno" dominó el debate en línea, alimentada por la falta de pruebas claras que apuntaran a una organización criminal profesional. Los comentaristas señalaron que Nancy, quien tiene un marcapasos y movilidad reducida, desapareció de su casa en Tucson con su sistema de seguridad supuestamente desconectado. Esto dio lugar a una oleada de perfiles amateur que sugerían que solo alguien con conocimiento profundo de su rutina podría haber orquestado la desaparición.

Sin embargo, los avances forenses han comenzado a desmantelar la narrativa de que el secuestro fue un engaño familiar para obtener ganancias económicas. El hallazgo de sangre en el porche y el descubrimiento de un guante desechado con ADN extraño han señalado a los investigadores como un depredador externo. Si bien la teoría del "trabajo interno" proporcionó una respuesta sencilla a un misterio complejo, la Oficina del Sheriff del Condado de Pima ha mantenido que no hay pruebas que respalden tal afirmación.

Protesta pública por la sugerencia del polígrafo

La tensión emocional del caso llegó a su punto álgido cuando personalidades de los medios sugirieron que Savannah Guthrie se sometiera a una prueba de detector de mentiras . El presentador de Fox News, Greg Gutfeld, enfrentó fuertes críticas tras proponer la idea en directo, alegando que ejercería una "presión necesaria" sobre otros miembros de su círculo íntimo.

Los críticos señalaron que Savannah ha pasado las últimas dos semanas haciendo desesperados llamados en video para el regreso de su madre, luciendo cada vez más demacrada en cada mensaje. La sugerencia de que una víctima de un secuestro de alto perfil deba demostrar su inocencia durante un momento crítico de desesperación fue ampliamente considerada como una violación de la ética periodística.

Continúan las especulaciones sobre el sospechoso enmascarado

Las imágenes obtenidas por los investigadores confirmaron un allanamiento. Un hombre enmascarado, de aproximadamente 1,75 m, también fue visto con una pistola. Investigadores en línea analizaron y analizaron los videos tomados de la propiedad de Nancy, y creyeron que el sospechoso probablemente rondaba los 50 años, con artritis o una afección similar que explicaba su movilidad limitada.

Mientras tanto, otro informe citó a una fuente que afirmaba que los investigadores creen que el incidente fue un robo fallido . Al parecer, estaban convencidos de que secuestrar a Guthrie no era el plan original.

Los Guthrie habían recibido una demanda de rescate por valor de 6 millones de dólares (4,7 millones de libras) en bitcoins, con fecha límite el 9 de febrero. Savannah Guthrie estaba dispuesta a pagar el rescate, pero, según informes, no había señales de vida. La fecha límite transcurrió sin que los presuntos culpables se pusieran en contacto con ellos.

Las autoridades lo consideraron un posible engaño porque, en un secuestro legítimo, los secuestradores suelen presentar demandas inmediatas. Sin embargo, si no se trataba de un secuestro planeado, la exigencia tardía del rescate tenía sentido.