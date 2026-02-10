Las autoridades federales han publicado las primeras imágenes de vigilancia de un posible sospechoso en la investigación en curso sobre la desaparición de Nancy Guthrie, madre de 84 años de la copresentadora del programa Today, Savannah Guthrie . Las imágenes ofrecen la primera imagen pública de una persona de interés mientras las fuerzas del orden trabajan para descubrir nuevas pistas en el caso.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima divulgaron las fotos el martes, identificando a un individuo visto en la cámara del timbre de la entrada principal de la residencia de Nancy Guthrie en Catalina Foothills, Arizona, la mañana de su desaparición. El director del FBI, Kash Patel, quien compartió las imágenes en la plataforma de redes sociales X, declaró que las grabaciones se recuperaron de datos internos previamente inaccesibles después de que investigadores y colaboradores privados trabajaran durante más de una semana para recuperar grabaciones adicionales de la cámara. El individuo parece armado y se le ve manipulando la cámara exterior poco antes de la desaparición de Guthrie.

Patel publicó este texto con las imágenes: Nuevas imágenes en la búsqueda de Nancy Guthrie: Durante los últimos ocho días, el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima han colaborado estrechamente con nuestros socios del sector privado para continuar recuperando imágenes o grabaciones de video de la casa de Nancy Guthrie que pudieran haberse perdido, dañado o inaccesible debido a diversos factores, incluyendo la retirada de dispositivos de grabación. El video se recuperó de datos residuales ubicados en sistemas internos. En colaboración con nuestros socios, esta mañana, las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes, previamente inaccesibles, que muestran a un individuo armado que aparentemente manipuló la cámara de la puerta principal de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición. Si tiene información, comuníquese al 1-800-CALL-FBI o visite http://tips.fbi.gov

Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Las nuevas imágenes marcan un avance significativo en un caso que ha atraído la atención nacional y un intenso escrutinio. Guthrie fue vista por última vez en su domicilio el 31 de enero. Según las autoridades, no se presentó a un servicio religioso programado a la mañana siguiente, lo que llevó a sus familiares a verificar su estado antes de reportar su desaparición. La evidencia encontrada en el domicilio, incluyendo indicios de entrada forzada y la confirmación de la coincidencia de sangre con su ADN, llevó a los investigadores a considerar el incidente como un posible secuestro.

El FBI ha liderado la investigación, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales del condado de Pima. Savannah Guthrie y sus hermanos han hecho un llamamiento público para obtener información, instando a cualquier persona con pistas relevantes a que se ponga en contacto con el FBI al 1-800-CALL-FBI o a través del portal de pistas en línea de la agencia. Las autoridades han enfatizado repetidamente la importancia de la ayuda pública para identificar a la persona que aparece en las fotos publicadas.

Al entrar la búsqueda en su segunda semana, han surgido pocas pistas concretas. A pesar de la publicación de las imágenes de vigilancia, las autoridades no han confirmado la identidad de ningún sospechoso. El FBI también ha declarado que no tiene constancia de contacto continuo entre la familia Guthrie y los presuntos secuestradores, incluso después de que los plazos asociados con los supuestos mensajes de rescate se cumplieran sin respuesta ni comunicación verificada. Han circulado dos supuestas notas de rescate que exigen millones de dólares en criptomonedas, pero su autenticidad sigue siendo incierta, y al menos un hombre ha sido arrestado en otro supuesto fraude relacionado con un rescate.

El impacto emocional en la familia Guthrie ha sido evidente. Savannah Guthrie dejó temporalmente sus funciones en el programa Today de la NBC para permanecer en Arizona y colaborar en las labores de búsqueda. En un mensaje de video, imploró al público y a cualquier persona relacionada con la desaparición de su madre que se presentaran, enfatizando que su familia simplemente desea que su madre regrese sana y salva. Sus hermanos compartieron sentimientos similares, describiendo la situación como un período desesperado y doloroso para la familia.

La respuesta de la comunidad ha sido contundente, con apoyo, vigilias de oración y avisos públicos en toda la región. Las fuerzas del orden también han ofrecido una recompensa por información que conduzca a la recuperación de Guthrie y al arresto de los responsables, lo que demuestra la seriedad con la que se sigue tratando el caso. Si bien las autoridades advierten que no se ha identificado a ningún sospechoso, la publicación de las imágenes de vigilancia subraya su compromiso de mantener activa la investigación y aprovechar todos los recursos posibles.