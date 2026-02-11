Nancy Guthrie, la madre de 84 años de Savannah Guthrie, copresentadora del programa "Today" de NBC, sigue siendo el centro de una investigación de secuestro de alto perfil que ha conmocionado al país desde principios de febrero de 2026. Lo que comenzó como una desaparición silenciosa de su casa cerca de Tucson se ha convertido en un caso complejo que involucra una supuesta demanda multimillonaria de rescate en bitcoins, el arresto de un extorsionador falso y una emotiva súplica pública de una de las periodistas más reconocidas de Estados Unidos.

Nancy Elizabeth Guthrie (de soltera McGowan), nacida en 1941 en Oklahoma, ha llevado una vida privada, en gran parte apartada del foco de atención, a pesar de la fama de su hija. Viuda desde la muerte de su esposo, Charles "Chuck" Guthrie, en 2012, vivía sola en una casa aislada en las colinas de Tucson. Sus amigos la describen como independiente, bondadosa y aún activa en la jardinería y las actividades de la iglesia, a pesar de sus problemas de movilidad debido a la artritis.

Aquí hay 10 datos esenciales sobre Nancy Guthrie y el drama que se está desarrollando y que la ha colocado en el centro de una noticia nacional.

Conexión de por vida con Savannah Guthrie. Nancy crió a Savannah y a sus tres hermanos —Camron, Annie y un hermano mayor que falleció en la infancia— en Tucson después de que la familia se mudara de Oklahoma. Savannah ha hablado con frecuencia de la influencia de su madre, llamándola "la mujer más fuerte que conozco" en entrevistas. Nancy asistió a casi todos los hitos importantes de la carrera de Savannah, incluyendo su debut en el programa "Today" en 2012 y su boda con Michael Feldman en 2014. Desaparición el 1 de febrero de 2026. Nancy fue vista por última vez en su casa la noche del 31 de enero de 2026. Sus familiares se preocuparon al ver que no respondía a las llamadas ni a los mensajes de texto a la mañana siguiente. Un familiar realizó una verificación de bienestar y descubrió indicios de forcejeo: muebles volcados, vidrios rotos y salpicaduras de sangre en el suelo de la cocina. Los agentes del Sheriff del Condado de Pima clasificaron la escena como un "posible secuestro o rapto" e iniciaron de inmediato una investigación exhaustiva. Demanda de rescate en Bitcoin surge. El 4 de febrero de 2026, TMZ informó haber recibido un correo electrónico anónimo con una nota de rescate exigiendo 8 millones de dólares en Bitcoin a una dirección de billetera específica. La nota afirmaba que Nancy estaba "viva, pero asustada" e incluía detalles no públicos sobre la escena del crimen (una lámpara antigua dañada y un patrón de sangre específico), lo que le daba credibilidad. Los secuestradores fijaron una primera fecha límite para el 5 de febrero a las 5 p. m. y una segunda para el 9 de febrero, amenazando con "consecuencias más graves" si no se pagaba. Emotivas súplicas públicas de Savannah Guthrie. El 5 de febrero, Savannah publicó un video emotivo en Instagram y X, dirigiéndose directamente a los captores: "Si tienen a mi mamá, por favor, comuníquense. Solo necesitamos saber que está bien. Haremos lo que sea necesario; solo dennos una señal de vida". La publicación obtuvo más de 12 millones de visitas en 24 horas y fue ampliamente compartida por celebridades como Hoda Kotb, Jenna Bush Hager y Al Roker. Arresto de falso extorsionista. El 6 de febrero de 2026, el FBI arrestó a Derrick Callella, de 42 años y residente de Torrance, California, tras enviar mensajes de texto a familiares de Guthrie exigiendo pagos en bitcoins. Las autoridades lo identificaron rápidamente como un estafador oportunista sin relación con el secuestro. Callella fue acusado de realizar amenazas ilegítimas de rescate y liberado bajo fianza de 20.000 dólares. El arresto puso de manifiesto cómo la publicidad puede atraer a delincuentes imitadores. Sin prueba confirmada de vida. Hasta el 11 de febrero de 2026, los investigadores no habían recibido pruebas verificables de que Nancy estuviera viva. La billetera Bitcoin de la nota de rescate original no había recibido fondos, y no se habían encontrado más comunicaciones con el nivel de detalle del primer mensaje. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, declaró que el caso sigue activo y que se están dedicando todos los recursos posibles para que Nancy regrese sana y salva a casa. Recompensa de $50,000 y respuesta comunitaria. Se ofrece una recompensa de $50,000 por información que conduzca al regreso sano y salvo de Nancy. Las iglesias locales de Tucson han realizado vigilias de oración y los vecinos han organizado búsquedas diarias en las zonas desérticas circundantes. Los compañeros de trabajo de Savannah en la NBC han lucido cintas azules —el color favorito de Nancy— en señal de solidaridad. La vida tranquila pero plena de Nancy . Antes de su desaparición, Nancy vivía de forma independiente, conducía ella misma a la iglesia y al supermercado, y disfrutaba de la jardinería, la lectura de novelas de misterio y asistir a los eventos de sus nietos. Sus amigos dicen que estaba en pleno uso de sus facultades mentales, pero que había empezado a usar un andador para distancias más largas debido a la artritis. No tenía enemigos conocidos ni antecedentes de disputas que indicaran un motivo. Contexto más amplio: Criptomonedas en secuestros. El uso de Bitcoin para exigir rescates se ajusta a la creciente tendencia de los "ataques de llave inglesa": secuestros físicos diseñados para obligar a las víctimas o familiares a transferir criptomonedas. La transparencia de la cadena de bloques permite rastrear Bitcoin con las herramientas adecuadas, y los expertos afirman que exigir criptomonedas suele ser un error de principiante para los secuestradores. La Unidad de Fraude de Criptomonedas del FBI colabora en la investigación. Investigación en curso y esperanza. El caso está siendo investigado conjuntamente por la Oficina del Sheriff del Condado de Pima, la Oficina Local del FBI en Phoenix y la Fiscalía Federal del Distrito de Arizona. Un grupo de trabajo multiagencia continúa con las pesquisas en los vecindarios, el análisis de las grabaciones de vigilancia de las casas cercanas y el examen forense de la nota de rescate y las comunicaciones. Savannah ha declarado que la familia no se rendirá: "Rezamos, tenemos esperanza y luchamos cada día por el regreso sano y salvo de mi madre".

La desaparición de Nancy Guthrie ha unido a una comunidad, ha atraído la atención nacional y ha recordado a millones la fragilidad de la vida, incluso para las familias más vulnerables. Al entrar la búsqueda en su segunda semana, sus seres queridos se aferran a la esperanza de que la mujer que crio a una presentadora de noticias nacionales pronto regrese a casa.