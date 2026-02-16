La búsqueda desesperada de Nancy Guthrie ha dado un giro sombrío a medida que las autoridades moderan las expectativas públicas sobre una resolución rápida. Lo que comenzó como una frenética búsqueda local en Tucson, Arizona, se ha convertido en una compleja investigación interinstitucional.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, ofreció una actualización esclarecedora a un público cada vez más ansioso por obtener respuestas. Al hablar con la prensa sobre el estado de la investigación, el sheriff admitió que el plazo para localizar a Nancy Guthrie es mucho más largo de lo previsto inicialmente.

"Quizás sea dentro de una hora", dijo sobre la posibilidad de encontrar a la madre de Savannah Guthrie. "Quizás sean semanas, meses o años. Pero no nos rendiremos. Vamos a encontrar a Nancy. Vamos a encontrar a este tipo".

El martes, los agentes detuvieron e interrogaron a Carlos Palazuelos sobre Nancy. Sin embargo, lo liberaron después de que Palazuelos les informara que no tenía conocimiento de la desaparición de Nancy. "Es agotador, estos altibajos", admitió el sheriff. "Pero seguiremos adelante".

Teorías emergentes sobre el trabajo interno

A medida que la búsqueda oficial se estanca, el vacío de información se ha llenado con teorías cada vez más oscuras sobre la naturaleza del secuestro. Muchos observadores han comenzado a especular que el secuestro de Nancy Guthrie no fue un acto violento aleatorio, sino una operación interna coordinada.

La precisión del crimen y la total ausencia de pruebas en el lugar de los hechos sugieren un alto grado de familiaridad con la casa de los Guthrie. Se ha especulado que los secuestradores podrían haber tenido acceso a los códigos de seguridad o un conocimiento profundo de la distribución de la casa.

Esta teoría ha cobrado fuerza, ya que los investigadores aún no han encontrado indicios de entrada forzada, típicos de un robo estándar. Expertos en seguridad privada han señalado que, para que la madre de un personaje de alto perfil fuera secuestrada con tanta discreción, es probable que los perpetradores tuvieran información privilegiada.

Además, las imágenes de las cámaras de seguridad del exterior de la casa de Nancy captaron a un hombre enmascarado que obstruía la cámara con flores poco antes de su desaparición. Esto sugiere que el agresor conocía su casa, por lo que podría ser alguien conocido.

Además, el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima están teniendo dificultades para reunir pruebas porque los videos que encontraron estaban alterados o eran inaccesibles, probablemente porque se retiraron las grabadoras. La Oficina del Sheriff del Condado de Pima no ha comentado oficialmente sobre estas teorías internas, aunque no las ha descartado.

Greg Gutfeld sugiere un polígrafo para Savannah Guthrie

El debate tomó un giro más polémico cuando el presentador de Fox News, Greg Gutfeld, intervino en el caso durante una transmisión reciente. Gutfeld sugirió que, en aras de la transparencia total y para disipar cualquier sospecha persistente, Savannah Guthrie debería considerar someterse a una prueba de polígrafo.

Esta sugerencia provocó una reacción inmediata y feroz por parte de los colegas de Guthrie y del público en general. Los críticos argumentaron que sugerir que una hija en duelo se sometiera a una prueba de detector de mentiras es insensible y solo sirve para alimentar teorías conspirativas infundadas. Otros, sin embargo, argumentaron que tal medida sería una herramienta poderosa para silenciar los rumores de un "trabajo interno" de una vez por todas.

La familia Guthrie no ha respondido públicamente a la sugerencia del polígrafo, y ha optado por centrarse en las labores de búsqueda en curso. A pesar del ruido mediático, el objetivo principal sigue siendo el regreso sano y salvo de Nancy Guthrie.