Eric Dane, querido por su papel del Dr. Mark Sloan, también conocido como "McSteamy", en Anatomía de Grey, falleció a los 53 años el 19 de febrero. Su muerte se produjo exactamente 20 años después de su primera aparición en el exitoso drama médico, y menos de un año después de revelar públicamente su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su repentina partida deja un vacío en los corazones de los fans y de sus compañeros actores.

Dane apareció por primera vez en Grey's Anatomy en la segunda mitad de la temporada 2 en 2006.

Su personaje, un carismático cirujano plástico con una actitud despreocupada que *ejem* se acostaba con casi todo el mundo, cautivó de inmediato a los espectadores. Los fans quedaron fascinados con su físico robusto y su porte seguro.

Reconociendo su estrellato, los productores lo ascendieron a actor regular en la temporada siguiente. Su interpretación del Dr. Mark Sloan duró hasta 2012, cuando su personaje tuvo un trágico final en el estreno de la novena temporada.

La participación de Dane en el programa lo convirtió en un ícono de la cultura pop. Su apodo, "McSteamy", aún resuena décadas después.

Ahora, mientras los fans rinden homenaje a Dane, celebramos sus momentos inolvidables en la serie. Desde momentos cómicos hasta confesiones sinceras, aquí están los momentos más destacados de la legendaria interpretación de Dane como Sloan.

Los 10 momentos más memorables de Eric Dane como McSteamy

10. McSteamy como padre, criando a Sofía junto a Callie Torres, Arizona

La escena más destacada de Sloan fue la de Callie Torres (Sara Ramírez), con quien McSteamy tuvo un encuentro clandestino. Callie pidió sorbete y esa noche marcó un punto de inflexión: fue cuando nació Sofia, la hija de Mark y Callie.

En el episodio de la octava temporada, "¿Qué les pasa a los hombres?", el lado tierno de Sloan se hace evidente. Asume el papel de un padre primerizo, cuidando de Sofia, su hija con Callie y Arizona (interpretada por Jessica Capshaw), mientras Mark lidia con el caos de la paternidad.

9. Cuando los McBrothers pelean (y finalmente se perdonan)

Su amistad con Derek Shepherd, interpretado por Patrick Dempsey, fue sobresaliente. A pesar de sus diferencias y apasionados intercambios, su vínculo perduró. El primer episodio de la cuarta temporada lo demostró cuando McSteamy le dijo a Derek: "No vine a Seattle por Addison, vine por ti. Vine a recuperarte". Momentos después, añadió tímidamente: "Lo sé. Quiero retractarme, pero ya lo dije". Los fans adoraron la genuina calidez que se escondía tras su apariencia dura.

8. Todo el mundo habla de la escena de la ducha McSteamy.

En "Soy un Árbol" de la tercera temporada, Mark sale de la ducha de un hotel, apenas cubriéndose con una toalla. Justo cuando Derek se disculpa con Addison por su matrimonio fallido, Sloan sale con una toalla puesta después de un baño de vapor y dice: "Ay, qué incómodo". Derek toma la copa de champán de Addison, se la bebe de un trago y dice: "Me siento mucho mejor ahora".

7. El debut de McSteamy: Un puñetazo y un apodo

La aparición de Mark Sloan en "Yesterday" de la segunda temporada es icónica. Inmediatamente coquetea con Meredith Grey, pero McDreamy lo deja inconsciente. Tras demostrar que él y Meredith son "las amantes sucias", Sloan comienza a suturarse la cara, marcando el tono de su personalidad rebelde e ingeniosa. Meredith lo llamó "McSteamy", consolidando su lugar en la historia de Anatomía de Grey.

6. Amaba a Lexie... incluso si estaba con Alex

El heroísmo de Sloan es protagonista en el final de la sexta temporada, "Santuario" y "Muerte y todos sus amigos". Desafía el peligro para proteger a Lexie Grey (Chyler Leigh) de un pistolero, arriesgando su vida para protegerla. Incluso mientras Lexie confiesa su amor por Alex (Justin Chambers), Sloan continúa tomando medidas para salvarle la vida.

5. ¿Recuerdas su hombría?

En "Stairway to Heaven" de la quinta temporada, el ego de Sloan se ve afectado, literalmente. Durante un apasionado momento con Lexie en una sala de guardia, sufre una fractura de pene. La lesión es incómoda y dolorosa, ¡uf!, convirtiéndose al instante en un momento memorable para los fans.

4. La escena del ascensor

Esperamos que esto esté entre los 5 favoritos de todos, pero cuando McSteamy salió de un ascensor en la cuarta temporada, se encontró con McDreamy atrapado con su exesposa, su actual novia y su ex Meredith. Sin dudarlo, bromeó: "Apuesto a que desearías haber subido por las escaleras ahora mismo". Es una frase que los fans todavía citan, descarada, presumida y absolutamente invaluable.

3. Ese cameo inesperado

Uno de los momentos más conmovedores ocurre en "Breathe" de la temporada 17, donde Meredith yace inconsciente por COVID. Sueña con Lexie y Mark en una hermosa playa, y le dice que están juntos en el más allá.

2. Recordamos, Marcos

En "Remember the Time" de la temporada 9, el espíritu de Mark brilla incluso después de su muerte. Dio un consejo sincero: "Si amas a alguien, díselo. Aunque tengas miedo de que no sea lo correcto. Aunque tengas miedo de que cause problemas. Aunque tengas miedo de que te destruya la vida, dilo, y dilo en voz alta. Y a partir de ahí, sigue adelante".

1. Final del juego

Se suponía que serían el final. Pocos momentos en Anatomía de Grey son tan desgarradores como la despedida de Mark a Lexie. Su emotivo y sentido "Te amo", repetido sin cesar, mostró un amor intenso y genuino.

Los fans se aferran a estos momentos, sabiendo que el espíritu de Mark Sloan sigue vivo en cada risa, cada lágrima y cada acto de valentía. Sus mejores momentos no son solo escenas en pantalla, son recuerdos grabados en los corazones de los fans de Grey's Anatomy de todo el mundo.