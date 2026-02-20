El mundo quizá recuerde a Eric Dane por su imponente presencia en pantalla, pero su mayor devoción siempre fue hacia su familia. Tras su reciente fallecimiento, muchos recuerdan la vida tranquila y sensata que construyó para sus hijas, lejos de la fama de Anatomía de Grey. Deja un legado definido no solo por su talento, sino también por su férrea dedicación a la protección de sus dos hijas.

Aunque Dane se hizo famoso gracias a su trabajo en televisión, sus allegados solían señalar que la paternidad era su verdadera prioridad. El exprotagonista de Grey's Anatomy y Euphoria tuvo dos hijas con su esposa, Rebecca Gayheart, y siempre estuvieron en el centro de su vida.

Las hermanas Dane: Billie y Georgia

El actor era padre de dos niñas:

Billie Beatrice Dane – nacida el 3 de marzo de 2010

Georgia Geraldine Dane – nacida el 28 de diciembre de 2011

Los hermanos se criaron mayormente fuera del ojo público, independientemente de la fama de sus padres. Tanto Dane como Gayheart se comprometieron a garantizar que sus hijos disfrutaran de una infancia tranquila y privada.

Dando la bienvenida a Billie: una llegada largamente esperada

La primera hija de la pareja, Billie Beatrice, nació el 3 de marzo de 2010. La noticia de que formaban una familia se dio a conocer en septiembre de 2009, después de que Gayheart fuera vista con una barriguita de embarazada. En aquel momento, una fuente cercana le contó a PEOPLE que el embarazo les había traído una inmensa alegría, señalando que llevaban mucho tiempo intentando concebir.

Apenas un mes antes de la llegada de su hija en febrero de 2010, Dane habló con Ellen DeGeneres sobre los preparativos para el parto. "Estaré en la sala", comentó. "Voy a estar cerca de mi esposa y me aseguraré de que esté bien. Estoy muy emocionado. Y también muy interesado".

Durante la charla, bromeó diciendo que el nombre que habían elegido se encontraba "justo en el medio" del espectro entre lo poco convencional y lo clásico.

Un homónimo y un talento en ascenso

No mucho después de que llegara Billie, su nombre se hizo público, y Dane luego detalló el razonamiento detrás de la elección durante una aparición en 2016 en el programa de entrevistas de Harry Connick Jr. "[Billie] lleva el nombre de mi padre... Ya fuera niño o niña, el primogénito iba a ser Billie", explicó.

Ya en su adolescencia, Billie se ha dedicado tanto al baile como al modelaje. Gayheart celebró el talento de su hija en diciembre de 2021 publicando una foto suya con un ramo de flores en Instagram Stories , con el siguiente texto: "Felicidades, Billie, por tu HERMOSA presentación de baile de hoy #mamáorgullosa".

Billie ha acompañado ocasionalmente a sus padres a eventos de alto perfil, como cuando acompañó a su madre al Chrysalis Butterfly Ball en Brentwood, California, en 2022. Dos años después, estuvo al lado de su padre en el estreno de Bad Boys: Ride or Die para celebrar su papel en la película.

Cuando terminó la escuela secundaria en junio de 2024, su madre compartió el hito con una hermosa publicación en Instagram.

Georgia Geraldine: Completando la familia

La segunda hija de Dane y Gayheart, Georgia Geraldine, nació el 28 de diciembre de 2011. "Rebecca Gayheart y su esposo Eric Dane le dieron la bienvenida a Georgia Geraldine Dane el 28 de diciembre, ¡justo a tiempo para Año Nuevo!", informó el representante de la actriz a PEOPLE. "Tanto la mamá como la pequeña están felices y sanas, Billie está encantada de ser hermana mayor y papá se prepara para vivir en una casa llena de mujeres".

Al comienzo del confinamiento por la COVID-19, Gayheart dejó entrever a sus fans la actitud positiva de su hija. "Es la única de la familia que está prosperando, no solo sobreviviendo", publicó la actriz en Instagram en abril de 2020. "Le encanta estar en casa y encuentra alegría en casi todo lo que hace. Estoy muy agradecida por esta niña 🥳💙".

Humor y corazón en medio de las batallas por la salud

Durante una charla con Variety en agosto de 2024, Dane recordó una pregunta directa que le hizo Georgia después de empezar a ver su trabajo en Anatomía de Grey . "Mi hija de 12 años, cuando empezó a verlo hace un par de años, me miró y me dijo: 'Papá, ¿dónde se te marcaron los abdominales?'. Hablaba en serio. No bromeaba", compartió.

En una aparición en el podcast Broad Ideas en noviembre de 2025, Gayheart habló sobre cómo la familia lidiaba con la enfermedad neurodegenerativa de Dane . A medida que su ELA avanzaba, la actriz explicó a sus hijos: "Apoyamos a la gente, pase lo que pase".

"Él es nuestra familia. Es su padre. Nos presentamos y tratamos de hacerlo con dignidad y gracia, y simplemente lo superamos", recordó Gayheart haberles dicho a sus hijas.

Protegido del foco de atención

Dane y Gayheart optaron por mantener a sus hijas alejadas de los focos. Se aseguraron de no publicar fotos en redes sociales y solo las llevaban ocasionalmente a eventos de la industria para que pudieran tener una infancia normal.

Los allegados a la familia comentaron que Dane era un padre increíblemente dedicado que a menudo adaptaba sus compromisos de rodaje a las actividades escolares y las vacaciones familiares. A menudo comentaba que ser padre era lo único que realmente lo mantenía con los pies en la tierra.

Un legado de amor incondicional

"Nunca tuve familia, y ahora sí. Sé que soy muy afortunado", declaró Dane a PEOPLE sobre sus hijas. Aunque él y Gayheart se separaron en 2018, y la actriz alegó diferencias irreconciliables al solicitar la disolución del matrimonio ese mismo año, la pareja se dedicó a criar a sus hijos juntos. Este acuerdo amistoso duró siete años hasta que Gayheart solicitó la desestimación de la separación legal en marzo de 2025.

"Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo", declaró Dane a PEOPLE en un comunicado, en el que compartió su diagnóstico de ELA tan solo un mes después. El 19 de febrero de 2026, Dane falleció. Su familia emitió un comunicado a PEOPLE indicando que pasó sus últimos momentos con amigos cercanos, su fiel esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, quienes lo eran todo para él.