Eric Dane, el actor que se convirtió en un nombre familiar como el Dr. Mark Sloan en Grey's Anatomy y luego interpretó a Cal Jacobs en Euphoria de HBO, murió a los 53 años después de luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, anunció su familia.

Dane reveló públicamente su diagnóstico de ELA en abril de 2025, y declaró entonces a People que estaba agradecido por el apoyo de su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, y sus dos hijas mientras la familia afrontaba lo que él describió como una nueva etapa. El jueves, medios como Associated Press y CBS News informaron que falleció rodeado de su familia y que Gayheart y sus hijos le sobreviven.

La ELA, a veces llamada enfermedad de Lou Gehrig, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca las células nerviosas responsables del control muscular, afectando a menudo la capacidad de caminar, hablar, tragar y respirar. El diagnóstico de Dane y su decisión de hablar públicamente al respecto lo posicionaron rápidamente como un destacado defensor de la enfermedad. Associated Press informó que participó en iniciativas de concienciación y debates sobre políticas relacionadas con la investigación de la ELA y el acceso a terapias, mientras continuaba trabajando durante su enfermedad.

En una de sus últimas apariciones públicas, Dane se unió a un panel virtual organizado por I AM ALS y Synapticure en diciembre de 2025, donde habló con franqueza sobre el costo de la enfermedad y calificó la ELA de "tan horrible", según People .

Nacido en California, Dane forjó su currículum en la televisión de los 90 antes de dar el salto a la fama en Anatomía de Grey , donde el personaje apodado "McSteamy" se convirtió en parte de la mitología de la cultura pop. Posteriormente, dirigió The Last Ship de TNT y cobró nueva relevancia con Euphoria , interpretando a una figura paterna compleja en el círculo más oscuro de la serie.

Su familia pidió privacidad mientras están de luto, mientras los homenajes de fanáticos y colegas comenzaron a difundirse en línea el jueves por la noche.