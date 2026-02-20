La ex esposa y madre de los dos hijos del ex príncipe Andrés, Sarah Ferguson, ex duquesa de York, está cerrando seis empresas registradas en el Reino Unido a medida que se intensifica el escrutinio sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Las presentaciones, presentadas este mes en Companies House, buscan disolver S. Phoenix Events Limited, Fergie's Farm, La Luna Investments, Solamoon Limited, Philanthrepreneur Limited y Planet Partners Productions Limited.

Ferguson, de 66 años, figura como el único director de cada empresa y no hay informes de que se le deba dinero a ningún acreedor.

Se desconoce el propósito exacto de las seis empresas. S. Phoenix Events Limited se describe como una empresa dedicada a las relaciones públicas y la comunicación, mientras que Fergie's Farm opera, según se informa, en el sector minorista.

Según People , el paradero actual de Ferguson sigue siendo desconocido tras el arresto de su exmarido, el príncipe Andrés, el 19 de febrero, día de su 66º cumpleaños.

Andrew enfrenta acusaciones de mala conducta en un cargo público por supuestamente compartir documentos comerciales confidenciales con Epstein mientras se desempeñaba como enviado comercial británico.

La decisión de disolver las empresas llega poco después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara una serie de documentos que revelan una comunicación continua entre Epstein, Ferguson y Andrew después de la condena de Epstein en 2008 por solicitar la prostitución de una menor.

A pesar de afirmar que habían cortado vínculos, los correos electrónicos muestran que Ferguson mantuvo contacto con Epstein e incluso pidió ayuda financiera.

Sarah Ferguson supuestamente aboga por el trabajo de Epstein

Según se informa, un correo electrónico de mayo de 2010 muestra a Ferguson pidiendo un puesto como asistente doméstico de Epstein, afirmando: "Soy el más capaz y necesito desesperadamente el dinero".

En otro mensaje de 2010, agradeció a Epstein por su ayuda con los acuerdos de marca y escribió: "En solo una semana, después de tu almuerzo, parece que la energía se ha elevado... Gracias Jeffrey por ser el hermano que siempre he deseado".

Ferguson ya se había disculpado en 2011 por aceptar dinero de Epstein, calificándolo de "terrible, terrible error de juicio" y enfatizando: "Aborrezco la pedofilia", informó la revista US Magazine .

También defendió a Andrew, describiéndolo como "un padre de primer nivel y un hombre de primer nivel... que no sabe decir una mentira ni comportarse deshonrosamente".

El arresto de Andrew ha generado gran revuelo. El subjefe de policía Oliver Wright declaró: "Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público. Es importante proteger la integridad y la objetividad de nuestra investigación... Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos información actualizada oportunamente".

Imágenes recientes muestran al Príncipe Andrés luciendo sorprendido mientras salía de la estación de policía de Aylsham en el Reino Unido, subiéndose al asiento trasero de un automóvil.