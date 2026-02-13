Un invierno de brillantes "regresos" reales suele venir acompañado de un circuito de canapés y una sesión fotográfica cuidadosamente preparada.

El actual resurgimiento de Sarah Ferguson, por el contrario, se cuenta en susurros: unos pocos días en los Alpes franceses y luego, si los últimos informes son correctos, viaje a los Emiratos Árabes Unidos, lejos de la prensa británica y de los chismes de Windsor.

Lo impactante no es solo el viaje. Es el momento. Ferguson, de 66 años, ha mantenido un perfil público inusualmente bajo, mientras la atención se centra en su relación pasada con Jeffrey Epstein, en concreto, en la publicación de documentos y correos electrónicos que, como mínimo, resultan incómodos de leer, incluso antes de que se llegue a conclusiones legales.

La pregunta que se cierne sobre su 'salida'

En Gran Bretaña, estar "fuera del país" puede parecer sospechosamente similar a una huida, sea justo o no. La semana pasada, informes sugirieron que Ferguson podría haber abandonado el Reino Unido tras las últimas revelaciones relacionadas con Epstein; ese rumor no ha hecho más que aumentar con las afirmaciones de que ahora se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos.

Sarah Ferguson was in the Alps skiing and now is in the UAE. She needs money and is confident she will make a comeback. Her daughters who not only knew about Epstein and remained silent all these years are keep supporting her. What a great family, amazing ethics. Zero… pic.twitter.com/KOgWWq17d4 — Nina (@ShakeLS) February 11, 2026

La revista HELLO!, citando al Daily Mail , informó que pasó tiempo con amigos en los Alpes franceses antes de dirigirse a los Emiratos Árabes Unidos, donde, según se informa, se ha estado reencontrando con su hija menor, la princesa Eugenia.

Eugenie, como señaló ¡HOLA!, estuvo recientemente en Doha, Qatar, para un compromiso con el mundo del arte relacionado con su trabajo como directora en Hauser & Wirth.

Por supuesto, existe una ambigüedad cautelosa que se entrelaza con todo esto. La mención en los archivos no prueba por sí sola ninguna irregularidad, y la información sobre los movimientos de Ferguson se presenta explícitamente como lo que se "cree" o "se informa".

Pero la vida pública no espera matices, y el problema de Ferguson es que los detalles que surgen sobre su contacto continuo con Epstein después de su condena en 2008 no sientan bien a una audiencia ya agotada por el escándalo real.

Charla de regreso, preocupaciones económicas y un reinicio de relaciones públicas

Si Ferguson está intentando construir un puente de regreso a la vida pública británica, parece creer que necesitará nuevos representantes y, francamente, nuevos ingresos.

Una fuente citada en el informe de HELLO! dijo que ella está manteniendo un perfil bajo mientras "pone sus ideas en orden" y busca un nuevo equipo de relaciones públicas, antes de lo que la fuente llamó un "gran regreso".

El mismo informe atribuyó una dura frase a Ferguson: "Necesito volver a trabajar. Necesito dinero", junto con otro comentario que, a primera vista, parece un intento de redefinir los límites de su identidad pública: "Cuando regrese, tendré que distanciarme un poco de Andrew".

Este último sentimiento es importante porque Ferguson y el príncipe Andrés llevan años presentándose como una extraña y moderna alianza real tras el divorcio: amigos, aliados y, crucialmente, cohabitando. Pero los informes sugieren que cualquier lealtad privada que existiera se ha vuelto más difícil de mantener, ya que las revelaciones de Epstein siguen devolviendo el nombre de Andrés —y ahora el de Ferguson— a los titulares.

Su inestabilidad doméstica solo agrava la situación. Según People , Ferguson había estado buscando un lugar en Windsor, y ¡HOLA! reportó una continua incertidumbre sobre dónde se establecerá finalmente a su regreso.

En el mismo artículo, una fuente dijo que no se uniría a Andrew en su nuevo alojamiento en Sandringham Estate, ni se mudaría a la casa de la princesa Beatriz en Cotswolds; Portugal , donde Eugenie tiene una residencia, fue mencionado como una posible solución provisional mientras busca.

Luego están las consecuencias para su carrera: menos glamurosas, más trascendentales. ¡HOLA! informó que Ferguson ha sido despedida de varias organizaciones benéficas por sus vínculos con Epstein, incluyendo organizaciones como Julia's House, la Fundación para la Investigación de la Alergia de Natasha, Prevent Breast Cancer , Teenage Cancer Trust, la organización benéfica Children's Literacy Charity y la Fundación Británica del Corazón.

Para una figura pública que a menudo se ha apoyado en causas de poder blando y en la visibilidad filantrópica para estabilizar su imagen, ese tipo de rechazo institucional no sólo es vergonzoso: es desestabilizador.

Al final, la pregunta no es si Ferguson puede regresar físicamente al Reino Unido (sí, puede). Es si la opinión pública permitirá el tipo de rehabilitación que parece desear, y si cualquier equipo de relaciones públicas, por muy caro que sea, puede convertir el "Necesito dinero" en una narrativa que parezca más que un simple control de daños.