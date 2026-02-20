Apple Martin, de 21 años, hija de Gwyneth Paltrow y el líder de Coldplay, Chris Martin, ha desestimado públicamente las afirmaciones de que fue expulsada de la escuela por acoso escolar.

La estudiante de la Universidad de Vanderbilt calificó los rumores de "completamente falsos" en un mensaje compartido en sus Historias de Instagram.

"¡Hola! No quería responder, pero esta historia es completamente falsa y se ha salido de control", escribió Martin.

Nunca me han expulsado de ninguna escuela, y menos por acosar a alguien. Entiendo perfectamente que no le caiga bien a la gente, ¡y no pasa nada! Internet es un lugar donde la gente puede compartir sus opiniones. Pero este rumor es completamente falso; no soy ese tipo de persona y cualquiera que me conozca lo sabe.

La controversia surge a partir de clips virales de Martin en Le Bal des Debutantes en París en diciembre de 2024.

En un video, ella parece intentar unirse a la sesión de fotos de una compañera debutante sin ser invitada, mientras que otro clip la muestra poniendo los ojos en blanco ante su cita, el conde Leo Henckel von Donnersmarck, informó Page Six .

A pesar de la reacción en Internet, los que estuvieron presentes en el evento la defendieron.

Aliénor Loppin de Montmort, la joven del video original, dijo que Apple "¡realmente es la chica más amable del mundo! No merece ni un ápice de lo que está recibiendo".

Gwyneth Paltrow's daughter Apple breaks silence on claims she was expelled from school for bullying... amid 'mean girl' drama https://t.co/4k4OcD0EVr — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 17, 2026

Apple Martin responde a 'Mean Girl'

Una fuente cercana a Paltrow también le dijo a Daily Mail que Apple es "más juguetona y divertida y que realmente es una chica totalmente femenina", insistiendo en que ella "nunca querría quitarle protagonismo a nadie... caracterizarla como una chica mala es muy falso".

Martin también abordó las acusaciones de manera lúdica en un video de TikTok con amigos, demostrando su sentido del humor sobre los clips virales.

"Somos dos de las chicas más divertidas y nos conocemos, como fuera de línea", dijo una amiga en el video, enfatizando su naturaleza amable y cariñosa.

A principios de este año, Apple compartió novedades sobre sus planes para después de la universidad. En lugar de estudiar Derecho, reveló en una entrevista con Vogue que pretende seguir los pasos de su madre y dedicarse a la actuación.

Aclaró que la música no es un camino que quiera seguir, a pesar de la carrera de su padre con Coldplay.

"No quiero ser cantante. Me gusta el teatro musical, pero subirme sola al escenario a cantar es aterrador", dijo. "Me encanta bailar y me encanta actuar. Mi sueño es actuar".

La estudiante de último año de Vanderbilt se graduará en mayo con una licenciatura en Derecho, Historia y Sociedad. Martin también ha hablado abiertamente sobre pequeñas mejoras cosméticas, incluyendo un relleno de labios que se hizo a los 18 años, y afirma que prefiere mantener su apariencia natural.