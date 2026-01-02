Meghan Markle empieza el año con uno de los títulos más vergonzosos: la celebridad más odiada de 2025.

Según The Mirror, la duquesa de Sussex ha figurado constantemente en la lista de las celebridades más odiadas de Ranker desde 2023. Sin embargo, este año, ella y el controvertido rapero Sean "Diddy" Combs se vieron envueltos en un tira y afloja constante.

Su esposo, el príncipe Harry, también formó parte de la infame lista. Los internautas votan en tiempo real, lo que provoca que las posiciones cambien con frecuencia.

La caída de Meghan

La duquesa de Sussex había estado trabajando duro para construir su marca, especialmente después de que ella y el príncipe Harry decidieron dejar la familia real británica para una vida más relajada en Montecito, California.

Desde que renunciaron a sus títulos reales, Meghan ha estado ocupada trabajando en su marca, As Ever, anteriormente conocida como American Riviera Orchard. Será coproducida por Netflix , que también le ofreció un programa de estilo de vida, With Love, Meghan .

La actriz de 44 años también lanzó su podcast, Confesiones de una Fundadora, con Meghan, la misma semana del estreno de su programa, lo que la llenó de alegría. Podría haber sido la receta perfecta para convertirla en un éxito mundial. Sin embargo, todos sus esfuerzos fracasan, y cada proyecto obtiene resultados mediocres.

La reputación de los Sussex siempre ha estado mal vista, especialmente con los constantes cambios en su equipo de comunicación. Recientemente, la undécima publicista de la pareja desde su boda en 2018 decidió dejar su trabajo.

Según un informe de Page Six , la directora de comunicaciones de Archewell Philanthropies, Meredith Maines, renunció justo antes de Navidad. Una fuente cercana supuestamente le dijo a la publicación que el drama entre la pareja y las Kardashian la llevó a dejar su puesto.

Meghan y el príncipe también tienen muchos proyectos pendientes, incluido el esperado seguimiento de sus viajes a Colombia y Nigeria en 2024.

Su constante reinvención, sus cambios esporádicos de marca y sus declaraciones públicas inconsistentes irritaron al público, convirtiéndolos en críticos en lugar de partidarios.

Afortunadamente, algunas celebridades de Hollywood están dispuestas a darle una oportunidad. La fundadora de Goop y actriz, Gwyneth Paltrow, fue una de ellas. En abril, declaró a Vanity Fair que todos merecen probar cualquier cosa que se propongan.

En el caso de Meghan, se trata de construir un imperio de estilo de vida, tal como lo hizo Gwyneth con Goop.

Lo que Meghan puede aprender del éxito de Gwyneth

Gwyneth, ganadora del premio Oscar a la Mejor Actriz en 1999 por su película Shakespeare in Love, logró transformarse de actriz a empresaria exitosa al establecer gradualmente Goop.

Fue paciente al enviar boletines informativos de estilo de vida a sus suscriptores cada semana. También publica episodios de su podcast Goop con regularidad, lo que le ha permitido ganar seguidores fieles.

Gwyneth también fue astuta al convertir el odio público en una estrategia lucrativa . Aprovechó cualquier reacción negativa para captar la atención del público y así lograr que más personas prestaran atención a sus productos.

Si la duquesa de Sussex logra seguir la estrategia de Gwyneth, finalmente podrá encontrar una forma de redimirse y hacer que su marca sea exitosa y querida en lugar de ser una decepción.