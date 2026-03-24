Apple ya ha fijado la fecha para su tan esperada Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) 2026, que está programada para junio, y se espera que haga los anuncios más importantes sobre el software de la compañía y mucho más.

Apple confirma que la WWDC 2026 se celebrará del 8 al 12 de junio.

Apple ha anunciado oficialmente las fechas de su evento WWDC 2026 , y la compañía ha revelado que tendrá lugar en la segunda semana de junio, concretamente del 8 al 12 de junio.

La WWDC 2026 tendrá una duración de cinco días y servirá para mostrar las diferentes actividades y eventos que Apple tiene preparados para los visitantes en Apple Park en Cupertino, California.

El lunes 8 de junio, la WWDC 2026 dará comienzo con la presentación principal de Apple, en la que se revelarán los últimos avances realizados en sistemas operativos como iOS, iPadOS, macOS y otros.

Aún no se ha confirmado qué tiene preparado Apple para la WWDC 2026, pero es importante tener en cuenta que la compañía celebra su 50 aniversario este año, por lo que podría haber anuncios importantes durante el evento.

¿Qué podría suceder en la WWDC 2026?

Es posible que Apple haga anuncios importantes en la próxima WWDC 2026, especialmente porque se rumorea y se especula que varios productos nuevos llegarán a finales de este año, incluidas actualizaciones sobre iOS 27 .

Se rumorea que Apple introducirá cambios en iOS 27 centrados en las funcionalidades de pantalla panorámica, la multitarea y la pantalla dividida, todo ello apuntando al rumoreado iPhone Fold que podría llegar a finales de este año.

Además, Apple podría compartir más detalles sobre la esperada actualización de Siri de próxima generación y, finalmente, revelar más detalles sobre su HomePod con pantalla y su primer centro de control para el hogar inteligente .

DigitalTrends también informó que Apple podría anunciar una actualización del MacBook Pro para finales de este año, y que en esta ocasión presentará el procesador M6 junto con una mejora en la pantalla OLED.