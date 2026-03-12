TikTok está agregando una forma de transmitir pistas completas a través de su última función, que llama "Reproducir canción completa".

La función ahora está disponible en la plataforma gracias a Apple Music y su integración con TikTok, pero la experiencia tiene un inconveniente: los usuarios deben ser suscriptores para disfrutar de la función.

La función "Reproducir canción completa" de TikTok ya está disponible

TikTok y Apple anunciaron su última asociación exclusiva en la plataforma de redes sociales al presentar una nueva función llamada Reproducir canción completa , que permite a los usuarios escuchar las canciones que encuentran en la plataforma en su totalidad.

Según el anuncio, la nueva función ofrece una experiencia de descubrimiento de música que permite a la audiencia conocer la canción, su artista y más directamente en la aplicación TikTok a través de Apple Music.

La función está disponible gracias a las API de Apple MusicKit, que TikTok afirma que son la base de la función Reproducir canción completa.

Engadget informó que esto se suma a la función anterior introducida por TikTok llamada Agregar a la aplicación de música, que permite a los usuarios guardar las canciones que escuchan en TikTok en la biblioteca de su plataforma de transmisión conectada.

Debes ser suscriptor de Apple Music para acceder

El único inconveniente de esta experiencia es que los usuarios deben ser suscriptores de Apple Music para acceder a la función Reproducir canción completa en la aplicación.

TikTok reproducirá la canción con un reproductor de Apple Music integrado en la app. Dado que Apple Music requiere una suscripción para acceder a ella, solo se podrán reproducir las canciones de la biblioteca del usuario sin suscripción de pago.

Junto a esto, TikTok y Apple Music también anunciaron que están lanzando la nueva función Listening Party en TikTok, donde los usuarios podrán escuchar música junto a sus artistas favoritos en vivo.

Ambas funciones se están implementando en todo el mundo y comenzarán a aparecer "en las próximas semanas".