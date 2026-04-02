Un juez de Los Ángeles dictaminó que detalles clave de un acuerdo privado entre Kim Kardashian , Kris Jenner y Ray J podrían hacerse públicos próximamente, rechazando la solicitud de mantenerlo en secreto. Según documentos judiciales, el juez denegó la petición de Kim y Kris de ocultar los registros relacionados con su acuerdo con Ray J, supuestamente alcanzado en 2023.

El tribunal dictaminó que no se presentaron pruebas suficientes de que la divulgación de la información pudiera causar daño. En cambio, el juez hizo hincapié en el derecho del público a acceder a los registros judiciales, especialmente en casos relacionados con disputas de gran repercusión. El fallo implica que el acuerdo, incluyendo los posibles detalles de pago y demás condiciones, puede presentarse sin censura.

Según TMZ , Ray J ha afirmado que le pagaron 6 millones de dólares como parte del acuerdo, aunque esa cantidad no ha sido confirmada por la familia Kardashian.

La batalla legal comenzó en octubre de 2025 cuando Kim y Kris demandaron a Ray J por difamación. Lo acusaron de afirmar falsamente que estaban bajo investigación federal. Ambas negaron rotundamente esas acusaciones.

Kim Kardashian & Kris Jenner's Plea to Keep Secret Deal With Ray J Private Denied https://t.co/CYuaD91THT via @TMZ aw boo-hoo 🤡🤡🤡🤡🤡 — LvTink (@alli2361) April 1, 2026

Ray J alega que se incumplió el acuerdo de confidencialidad.

En respuesta, Ray J presentó una contrademanda, alegando que ambos habían incumplido un acuerdo de confidencialidad relacionado con la cinta de 2007, de la que se había hablado mucho, según informó ZapTV .

Ray J argumentó que el acuerdo exigía que todas las partes guardaran silencio sobre el tema. Afirmó que esto se violó cuando Kim y Kris hablaron sobre la cinta en un episodio de su programa en Hulu.

Esta disputa sobre si se había incumplido el acuerdo se convirtió en una parte fundamental del caso. Los abogados de Kim y Kris presionaron mucho para mantener los documentos en secreto.

En los documentos presentados ante el tribunal, afirmaron: "El acuerdo resolvió asuntos de gran sensibilidad que las partes acordaron explícitamente mantener confidenciales para proteger a sus familias de la divulgación pública".

Advirtieron que hacer públicos los detalles podría exponer información personal y empresarial. Sin embargo, Ray J se opuso a la solicitud, y el juez le dio la razón. El tribunal ordenó a las estrellas del reality que presentaran versiones completas y sin censura del acuerdo, lo que permitió al público conocer más detalles sobre lo que se decidió a puerta cerrada.

Según expertos legales, la decisión podría abrir la puerta a la publicación de más documentos, incluidos detalles sobre cómo se resolvió la disputa.