La búsqueda del éxito profesional y la estabilidad financiera ha tomado un rumbo inesperado en China. Millones de jóvenes profesionales ahora ven en ella a una figura insólita: la "madre representante" estadounidense Kris Jenner.

En plataformas como Xiaohongshu —a menudo conocida como Rednote— y Weibo, una tendencia viral ha llevado a los usuarios de la Generación Z a reemplazar sus fotos de perfil con imágenes de la matriarca de las Kardashian. Este movimiento digital se basa en la creencia de que usar su imagen como foto de perfil puede atraer suerte, riqueza y una confianza inquebrantable.

¿Por qué Kris Jenner es el nuevo amuleto de la suerte de China?

La fascinación por Jenner surge de un profundo respeto cultural por la productividad incansable y la ambición estratégica. El influencer de TikTok, Marcelo Wang, explicó que este fenómeno no se trata tanto de idolatría, sino más bien de identificarse con la reputación de Jenner como una de las empresarias más trabajadoras de Estados Unidos.

En China, Jenner incluso se ha ganado el apodo de "Tian Hou" (天后), o "Emperatriz Viuda". Históricamente, este título se refería a la madre de un emperador, lo que denotaba una figura con un inmenso poder y autoridad entre bastidores.

Para ilustrar su punto, Wang citó una publicación en redes sociales. "Alguien publicó esto: "Anoche estuve a punto de tener una crisis nerviosa y de repente me siento increíble. Mi confianza está por las nubes. Siento que puedo juzgar a todo el mundo ahora mismo"", compartió Wang. Según él, otro usuario recibió dos ofertas de trabajo simplemente reemplazando su foto de perfil con la de Jenner.

Para muchos, imitar a Jenner es una forma moderna y divertida de desenvolverse en un mercado laboral tan competitivo. Al rodearse de su imagen, sienten que están canalizando su habilidad para transformar cualquier situación en una oportunidad lucrativa.

Personalizando el éxito en todos los sectores profesionales.

La tendencia ha evolucionado más allá del simple uso de una foto de perfil estándar. Ahora, los usuarios personalizan la imagen de Jenner para reflejar sus trayectorias profesionales específicas, creando una lista digital de iconos especializados. Existen versiones de "Kris abogada", "Kris ingeniera" y "Kris doctora", adaptadas al sector de cada usuario. Esta representación visual sirve como estímulo psicológico para quienes sufren agotamiento o estancamiento laboral.

Reacción en redes sociales

Si bien la tendencia es innegablemente irónica, algunos seguidores afirman que el "Efecto Kris Jenner" ha dado frutos en la vida real. Las anécdotas de éxitos profesionales repentinos no han hecho más que alimentar su popularidad.

gente o arquetipo da kris é poderosissimo… ontem mudei minha foto do whatsapp e hoje passei num concurso publico pic.twitter.com/EypEfjoyPI — Gabb (@tictoxica) March 28, 2026

Una usuaria recurrió a X para compartir cómo le había funcionado la tendencia. "Gente, el arquetipo de Kris es increíblemente poderoso... ayer cambié mi foto de WhatsApp y hoy aprobé un examen de servicio público", escribió @tictoxica. Otros usuarios de Instagram se hicieron eco de la opinión. Una describió a Jenner como "infravalorada", y añadió: "¿Qué mujer en la historia ha hecho que todas sus hijas tengan tanto éxito? ¡ES UNA LEYENDA!", comentó Francesca Lorenzini. Otra la describió como la "definición del éxito". Una tercera no pareció sorprendida por la tendencia. "Es la madre de mujeres exitosas, por supuesto, trae éxito y suerte".

Construyendo un imperio multimillonario a través del trabajo duro

El respeto que Jenner inspira en China se debe al crecimiento tangible de la marca Kardashian-Jenner. Ha gestionado con éxito las carreras de sus cinco hijas, convirtiendo el programa de telerrealidad "Keeping Up with the Kardashians" en una plataforma de lanzamiento global.

Su cartera de negocios incluye la supervisión de Kylie Cosmetics, que alcanzó una valoración de aproximadamente 998 millones de libras esterlinas (1200 millones de dólares), y Skims, de Kim Kardashian, valorada en 3300 millones de libras esterlinas (4000 millones de dólares). También se rumorea que participa en Good American, de Khloé, y en 818 Tequila, de Kendall. Sus propios emprendimientos, como la marca de productos de limpieza Safely, consolidan aún más su estatus como empresaria prolífica.

En una entrevista con su hija Kourtney para Poosh, Jenner compartió su lema: que todo es posible y que si alguien dice que no, es porque estás hablando con la persona equivocada. Jenner también habló sobre cómo construir una carrera. "Encuentra algo que te apasione y luego descubre cómo convertirlo en una carrera exitosa, porque será muy fácil", afirmó.

Al adoptar a Jenner como un talismán digital, los jóvenes profesionales esperan capturar aunque sea una pequeña parte de su famoso instinto comercial. Y, a juzgar por las anécdotas, algunos ya lo han logrado.